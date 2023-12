escuchar

Uno de los misterios en el ámbito empresarial es cuánto ganan al año, al mes y al día, distintos filántropos internacionales. Uno de ellos es Bill Gates, cofundador de Windows. Sus ingresos, de acuerdo al listado de Forbes, sorprendieron a más de uno por el número que obtiene por día, dado que llega a cuadriplicar el ingreso promedio de una persona a lo largo de toda su vida.

En sus 68 años, el magnate tecnológico supo cómo invertir su dinero, además de tener una de las empresas más exitosas de la historia.

Según el listado de Forbes, se calcula que Bill Gates gana entre USD $7,6 millones a USD $11 millones por día. Su patrimonio subió a USD $117 millones, consagrándose como uno de los hombres más ricos del mundo en la actualidad.

Se sabe que su gran fortuna la cosechó gracias a las ganancias que dio la multinacional estadounidense, Microsoft, pero su cofundador tuvo participaciones estratégicas en diversos sectores como tecnología, energía y salud. Bill Gates, además, realizó inversiones inmobiliarias como Xanadu 2.0 y Rancho Paseana, y creó su propia empresa de inversiones llamada Cascadia Investment.

Cabe destacar que el magnate también decide estratégicamente a qué lugares realiza donaciones a través de la Fundación Bill & Melinda. La riqueza del empresario disminuyó debido a las donaciones en salud, educación y desarrollo sostenible.

Cuáles son los tres trabajos que no se verán afectados por la inteligencia artificial, según Bill Gates

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA), además de sorprender a miles de personas, también intimida a muchos, debido a que sus capacidades tecnológicas, que significan un gran aporte y una herramienta útil, podrían reemplazar la función de otras personas. Ante este potencial escenario, algunos profesionales han encendido las alarmas debido a que sienten que en un futuro no muy lejano la IA podría dejarlos de lado, considerando especialmente que los avances tecnológicos no paran de crecer y que los proyectos ambiciosos no cesan.

En los últimos meses, el avance de la Inteligencia Artificial se robó la atención de todo el mundo, con el surgimiento de bots de conversación como ChatGPT o Bard, que responden cualquier interrogante, ya sea de manera concisa o extensa. También se revelaron programas que se encargan de la creación de imágenes, modificación de audio y la posibilidad de grabar mensajes supuestamente expresados por personajes famosos o de ficción.

Expertos como Bill Gates decidieron manifestarse sobre este tema y el magnate advirtió que hay algunas profesiones que podrían desaparecer, aunque también mencionó que otras no sufrirían el mismo destino.

Entre los trabajadores que no podrían ser reemplazados por la IA, figuran:

Operarios y trabajadores del sector de la construcción

Operarios en la industria alimenticia y de preparación de comidas

Mecánicos de automóviles y bicicletas

Peluqueros

Atletas

Extractores de petróleo

Instaladores de electrodomésticos

Productores de cárnicos

Por otro lado, en la lista de las profesiones que podrían perder vigencia en un futuro debido a los avances tecnológicos, se encuentran las carreras de administración, contabilidad, periodismo, literatura y las relaciones públicas.