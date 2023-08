escuchar

Bill Gates es fuente de inspiración para muchas personas que siguieron su vida y quieren imitar, aunque sea algún procedimiento, para tener éxito. Tras invertir horas en el conocimiento de los engranajes que llevan los software y cómo evolucionaron en el tiempo, el nacido en Seattle, Estados Unidos, creó su propio podcast llamado Unconfuse Me donde cuenta, en varios capítulos, cómo construyó su historia y qué claves tuvo en cuenta para sobrepasar los escollos del mundo cibernético.

Pero, además, el millonario se detuvo en los errores que cometió, los cuales le sirvieron como enseñanza para poder transmitírselos a su audiencia y así generar un vínculo virtual con quienes lo escuchan atentamente y, en algunos casos, toman nota para emular sus procedimientos.

Bill Gates puntualizó en los "ciclos de sueño" para un mejor rendimiento Getty Images

Al contrario de los que muchos pensaban, el filántropo miró en retrospectiva su vida y marcó el hecho del sueño como uno de los factores que pueden ser determinantes para tener éxito.

“Algunas personas decían ‘solo he dormido seis horas’. Otro tipo decía ‘yo solo dormí cinco’ y ‘bueno, a veces no duermo nada’. Y yo me quedaba como estos tipos son muy buenos, tengo que intentarlo con más fuerza, porque dormir de vagos y es innecesario”, explicó Gates en un capítulo de su podcast.

Años atrás, en 2019, reforzó esta teoría en su blog personal al afirmar que pasó “noches enteras sin dormir” en pos de completar sus entregas y así cumplir con los objetivos trazados. Sin embargo, marcó un punto importante acerca de este hábito al confirmar que su cuerpo sufría estos desfasajes y que no se sentía igual de eficiente al ponerse enfrente de la computadora debido a que funcionaba “a base de cafeína y adrenalina”.

Una vez que se convirtió en un mega empresario reconocido por sus logros, Bill Gates decidió cortar esa vida frenética y en contrapartida de sus dichos iniciales, empezó a aumentar las horas de sueño hasta llegar a las siete u ocho horas diarias, las cuales son monitorizadas para organizar su ciclo de sueño y establecer un orden fisiológico del cuerpo humano el cual, al ser alterado, puede ser causantes de enfermedades como el Alzheimer.

La predicción de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

Ante el avance continuado y sostenido de la Inteligencia Artificial en el mundo, el magnate se hizo eco de esta aparición importante para los próximos años de la humanidad y dejó su opinión acerca de los cambios que puede generar.

El confundador de Microsoft, Bill Gates

En una publicación que salió en el portal Gates Notes, el empresario puntualizó en los servicios de salud, quienes fueron severamente castigados por la pandemia y hoy buscan dar un salto de calidad: “Por un lado, ayuda a los trabajadores de la salud a aprovechar al máximo su tiempo al encargarse de ciertas tareas para ellos, como presentar reclamos de seguros, lidiar con el papeleo y redactar notas de una visita al médico. Espero que haya mucha innovación en esta área”, especificó.

Bajo esa línea de razonamiento, cerró con las precauciones sobre su implementación: “Tienen que probarse con mucho cuidado y estar debidamente reguladas, lo que significa que llevará más tiempo adoptarlas que en otras áreas. Pero, de nuevo, los humanos también cometemos errores”.