La locura por la familia Messi es total y, pese a que están instalados en Miami, Estados Unidos, los seguidores del astro del fútbol no se pierden ni un detalle de cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la atención no solo está dirigida hacia él, sino también a su esposa, Antonela Roccuzzo, quien ya acumula poco más de 38 millones de seguidores en Instagram.

En las últimas horas, la esposa del capitán de la selección argentina compartió una storie en donde se la vio en el gimnasio junto al futbolista. Pero en este caso, el entrenador fue el protagonista de la foto y tuvo un gesto que dejó sorprendido a más de uno.

Anto Roccuzzo publicó una foto con Messi en el gym pero todos se quedaron con un detalle del entrenador (Foto: Instagram Captura/@antonelarocuzzo)

En la imagen, en donde se los ve a los tres posar frente a un espejo en las inmediaciones del establecimiento y mientras Anto toma con su teléfono la imagen, el preparador físico, Bret Contreras, fijó su vista hacia la rosarina y le agarró el hombro al campeón del mundo.

No es la primera vez que la influencer utiliza su red social para compartir imágenes con su esposo. En varias oportunidades, se la ha visto junto a Lionel asistir a las prácticas futbolísticas de Thiago y Mateo, sus hijos mayores, momentos que comparte con sus seguidores y en los que demuestra que acompañar a sus pequeños es su mayor prioridad.

Juntos y enamorados en Miami, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi alentaron a sus hijos Instagram @antonelaroccuzzo

La selfie que causó ternura en la red social fue una en la que se la vio a Anto junto a Leo en las gradas del Estadio DRV PNK. Allí se mostraron relajados, sonrientes y con mate en mano, mientras en la cancha se encontraba uno de sus hijos.

“Prácticamente, la rutina nuestra pasa por el día de ellos, por lo que tienen que hacer. Hay que llevarlos al colegio, a los entrenamientos, a los cumpleaños de los compañeros, o muchas veces a estar en sus propios cumpleaños. Muchas veces no he estado por diferentes situaciones. Trato de pasar el tiempo con ellos, disfrutarlo y vivir el día a día normal como cualquier padre”, reflexionó La Pulga en el documental Messi llega a Estados Unidos (Apple TV).

Sin embargo, eso no es todo. Desde que la familia Messi se instaló en Estados Unidos, Anto aprovecha su tiempo libre para recorrer diferentes puntos turísticos y mostró cuál fue la esquina de Nueva York que la enamoró.

La esquina de Nueva York que enamoró a Anto Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelarocuzzo)

“NY”, escribió junto a un emoji de una manzana, haciendo referencia a “La Gran Manzana”, apodo que describe la metrópoli estadounidense. En la serie de imágenes que publicó, se la vio sentada en la parte trasera de un auto y contemplando a través de la ventana una de las esquinas que la enamoró: la de la Saint Patrick, la catedral católica que se ubica en un punto de referencia prominente de la ciudad.

