Descubrieron una característica “olvidada” en la máscara de Tutankamón que le daría un giro a su historia

Tutankamón es uno de los faraones más famosos del Antiguo Egipto y no por sus grandes hazañas en el gobierno, sino porque inició su reinado a los nueve años y murió 10 años después. Cuando los arqueólogos creían haber descubierto todo sobre él, un nuevo análisis sobre su máscara mortuoria develó una característica “olvidada” que podría cambiar la perspectiva de su vida por completo.

Arqueólogos de la Universidad de York, en Inglaterra, resultaron fascinados con este detalle que se publicó en un documental y que expuso el origen de esta máscara, que al parecer no fue para el joven rey, sino para otra persona.

La máscara de Tutankamón, quizás el objeto más reconocido en la historia de la arqueología, tiene un detalle en sus orejas que revolucionó todo lo que se conoce sobre el faraón (ARCHIVO)

La tumba de Tutankamón se descubrió hace 102 años gracias a los trabajos del arqueólogo británico Howard Carter. Todas las pertenencias del faraón se trasladaron para su estudio y en la actualidad se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo.

En medio de una reciente investigación en los registros de Carter que están en el Instituto Griffith de la Universidad de Oxford, la egiptóloga y visitante honoraria del Departamento de Arqueología de la Universidad de York, la profesora Joann Fletcher, descubrió un llamativo detalle en las orejas de la máscara que nunca antes nadie mencionó.

“Me centré en una característica que durante mucho tiempo fue pasada por alto: las orejas decididamente perforadas. Entonces, se deduce que esta máscara fue hecha originalmente para otra persona. Las investigaciones aseguran que Tutankamón no habría llevado pendientes más allá de su infancia. Por lo tanto, a los 20 años, cuando murió, no habría sido retratado con las orejas perforadas”, dijo la profesora en el documental de History Hit, El Valle de los Reyes: La Edad de Oro Egipcia.

La máscara funeraria de Tutankamón tiene dos perforaciones en las orejas que indican que él no habría sido el destinatario de la misma (ARCHIVO)

Según el análisis de la egiptóloga, la máscara pudo estar lista para otro faraón que nada tuvo que ver con Tutankamón. En la antigüedad, los reyes sí llevaban aros en las orejas, pero estos no se trasladaban a las máscaras mortuorias, a excepción de los niños y las mujeres.

Esta teoría tiene su origen en 2015, cuando el egiptólogo Nicholas Reeves señaló que el velo de oro pudo ser construido para la madrastra del rey joven, Nfertiti, cuyo cuerpo y tumba jamás fueron hallados.

¿Por qué las máscaras mortuorias eran importantes?

Este tipo de velo fue común en el Antiguo Egipto: no solo los faraones las utilizaban, sino que en los estratos sociales más bajos también replicaban esta costumbre con el fin de honrar a los muertos y tener una conexión con el mundo espiritual.

Estas estaban hechas a semejanza del difunto porque se creía que en la reencarnación el alma debía volver a su cuerpo para más tarde ser juzgado por el dios Anubis. Según la posición económica de la persona era el material de la máscara.

El velo de Tutankamón tenía un collar de piedras semipreciosas, detalles de colores y una barba falsa de oro macizo. Además, se le incluyó un busto. En cuanto a las aberturas de las orejas, fue el primer rey con estas marcas en su velo, ya que ninguno anterior las tuvo.

¿Por qué la máscara de Tutankamón tenía las orejas perforadas?

Tutankamón fue uno de los últimos faraones de la Dinastía a XVIII, que se lo conoce como uno de los períodos de importantes cambios para el imperio. Cuando asumió el gobierno, tenía nueve años y a la edad de 19 falleció de forma repentina.

Según se entendió en los escritos de la época, fue una persona que vivió con graves problemas de salud y la razón de su muerte aún se desconoce, aunque algunos expertos creen que se debió a la infección en una de sus piernas.

Debido a que murió de imprevisto, no hubo tiempo para los preparativos ceremoniales y por ese motivo se le colocó una máscara mortuoria de otra persona, por lo que su rostro no es el que figura allí. Incluso, en la tumba, los expertos encontraron rastros de pintura que no llegaron a secarse antes de que el cuerpo fuera depositado allí. Para muchos, esto significó un destrato hacia el faraón niño.

LA NACION