Kant, filósofo: “Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa”

Immanuel Kant es considerado una de las figuras más importantes de la filosofía moderna y uno de los pensadores más influyentes de la historia. A pesar del paso del tiempo, muchas de sus reflexiones continúan vigentes y siguen despertando debates actuales. Entre ellas, una de sus frases sobre la educación volvió a tomar fuerza en un contexto donde el sistema educativo genera discusiones: “Si castigas a un niño por ser malo y le premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa”.

Esta reflexión de Immanuel Kant forma parte de Sobre la pedagogía, una obra publicada en 1803 en la que el filósofo alemán desarrolló su visión sobre la educación infantil y planteó una mirada crítica sobre los métodos basados únicamente en premios y castigos.

La reflexión de Immanuel Kant sobre la educación Johann Gottlieb Becker

Para Kant, el desarrollo moral de una persona no debía construirse a partir de recompensas o beneficios. Según su pensamiento, si un niño aprende a actuar bien solo para recibir algo a cambio o evitar una sanción, su conducta deja de estar guiada por la conciencia y pasa a depender del condicionamiento, alejándose de una verdadera comprensión del deber y la ética.

Cabe destacar que el filósofo alemán sostenía que la verdadera ética debía construirse a partir de principios universales y no de intereses personales o beneficios individuales. Desde su mirada, actuar correctamente tenía que ser una decisión consciente, tomada por convicción propia y no impulsada por estímulos externos como premios o recompensas.

En ese sentido, Kant advertía que una educación basada únicamente en castigos y reconocimientos podía afectar el desarrollo natural de la moral. Según su postura, fomentar desde la infancia conductas guiadas solo por el interés podía hacer que las personas crecieran actuando por conveniencia y no por una auténtica comprensión de lo que está bien o mal.

¿Premios o valores? Un debate en la educación actual

El pensamiento del filósofo volvió a abrir debate en relación con la educación actual Unsplash

De todas formas, esto no implica eliminar por completo los premios o las consecuencias, sino repensar cuál es su lugar dentro del proceso educativo y en qué situaciones resultan realmente necesarios. La intención no es suprimir todo tipo de incentivo, sino evitar que estos se conviertan en el único motivo que impulse el aprendizaje o el comportamiento.

En este sentido, la clave está en promover valores como la responsabilidad, la empatía y la autonomía, de modo que las personas actúen correctamente porque lo consideran adecuado, y no por la expectativa de una recompensa externa. En esa línea, diversos especialistas hoy ponen en cuestión el uso excesivo de incentivos, advirtiendo que pueden generar dependencia y debilitar el interés genuino por aprender y por actuar de manera ética.