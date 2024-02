escuchar

El 13 de febrero se convirtió en una fecha peculiar al conmemorarse el Día del Infiel o del Amante, justo antes del tradicional Día de San Valentín. Esta curiosa celebración surge en un mes dedicado a exaltar todo tipo de vínculos afectivos, incluso aquellos que son considerados prohibidos.

La infidelidad suele ser motivo de separación de una pareja (Fuente: Tedx Barcelona)

La existencia de este día plantea interrogantes sobre la naturaleza de la fidelidad humana y sus motivaciones detrás de la infidelidad.

Estas son algunas red flags de las personas infieles

La necesidad de afecto es inherente al ser humano, lo que lleva a cuestionar la naturaleza de nuestras relaciones y la infidelidad. La idea de que el ser humano es infiel por naturaleza se apoya en la dopamina que se libera al esconder una relación, proporcionando una sensación de placer y emoción.

La infidelidad es una de las cuestiones más hablada de las relaciones Stokkete - Shutterstock

Albert Einstein, conocido por sus propias transgresiones matrimoniales, sugirió que la fidelidad no es una característica natural del ser humano. Según el científico, mantener un bajo perfil podría permitir que una infidelidad no afecte negativamente una relación o matrimonio.

La investigación sobre la infidelidad ha identificado múltiples factores que motivan a las personas a ser infieles a sus parejas, entre ellos:

Querer experimentar más experiencias sexuales

Caer en la rutina y dejar de sentir la misma atracción que tenía los primeros años o meses con su pareja.

o meses con su pareja. Tener miedo al compromiso y querer tener una relación abierta

y querer tener una relación abierta Mejorar el autoestima y el deseo de sentirse amado por alguien más

y el deseo de sentirse amado por alguien más Sentirse insatisfecho o que algo falta en su relación actual

o que algo falta en su relación actual Vengarse por haber sufrido una infidelidad anteriormente

Hay diversos aspectos de situaciones personales que se vinculan con la infidelidad Pexels

Adicionalmente, MayoClinic apunta que la infidelidad también puede ser impulsada por:

Baja autoestima

Problemas matrimoniales no resueltos

no resueltos Períodos de estrés

Falta de compromiso con la relación

El origen y significado del Día del Infiel

La conmemoración del Día del Amante o del Infiel se origina en la campaña publicitaria de Ashley Madison, un sitio web que facilita encuentros sexuales para personas casadas sin la búsqueda de un vínculo emocional, promoviendo el eslogan: Life is short. Have an affair (‘La vida es corta. Ten una aventura’).

Esta fecha fue elegida debido al aumento de actividad en el sitio web justo antes del Día de San Valentín, revelando que muchos usuarios buscan dedicar un tiempo especial a sus amantes.