Para muchos, el Día de San Valentín o Día de los Enamorados, que se celebra el 14 de febrero, es una fecha más que importante para celebrar el amor en los vínculos, pero puntualmente el de pareja. Pero quienes no tienen este tipo de relación supieron encontrar la veta, y como respuesta surgió el Día de del Soltero, que se festeja el 13 de febrero.

Tal como lo describe su nombre, el Día del Sotero, es la fecha en la que aquellas personas que no tienen pareja celebran su alegría de no tener compañía amorosa. Pero también conlleva un mensaje de amor propio, al remarcarse la importancia de quererse tal cual como es uno y no necesitar la validación de una pareja. La conmemoración tiene pocos años desde que se celebra, y en diversos países puede variar la fecha, como en China que se festeja el 11 de noviembre.

El 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados

Como no puede ser de otra forma, debido a las repercusiones del festejo, esto se ve reflejado en las redes sociales, donde los usuarios dan su opinión al respecto. Apenas comenzado este 13 de febrero, en X, ya se exponen los memes de aquellos que se toman con humor esta fecha de manera muy especial.

“Me entero que hoy se celebra el Día Mundial del Soltero Algunos dicen que promovido por los ”anti Cupido. Otros que se creó como homenaje a todos los solteros que no celebran San Valentín por no tener pareja. ¡Solteros del mundo, unámonos y celebremos, Feliz Día!”, escribió una usuaria para una convocatoria para aquellos que comparten estado civil. Para apoyar sus palabras utilizó el famoso meme de Los Simpson en el que Homero está vestido elegantemente, y lo adaptó para celebrar esta fecha.

Homero Simpson no faltó en los memes por el Día del soltero (Captura X)

En este sentido, otro soltero compartió la imagen del film Gladiador, en donde el protagonista muestra una posición de guerra con sus armas. Pero en esta ocasión, con una edición, se adaptó para esta celebración. “Solteros unidos jamás serán vencidos”, se puede leer. Y el usuario agregó: “Es hoy”.

Los memes estallaron entre los solteros (Captura X)

También hay quienes festejaron su día con una graciosa imagen de la película Un niño grande, en la que se ve a Hugh Grant tomando a un bebé con cierta distancia, lo que para muchos es la ejemplificación de la soltería.

El 13 de febrero se celebra el Día del soltero (Captura X)

Y claro que los memes festivos, que transmiten alegría, no faltaron. “Buenas. A Dios las gracias por este día, espero que tengas un bendecido martes. ¡Feliz día del soltero!”, indicó una joven y para mostrar su felicidad por ser parte de quienes celebran la soltería compartió una foto de la popular figura mexicana de redes sociales, Wendy Guevara, con cotillón alusivo a una fiesta.

Este martes 13 también es señalado como el día de la mala suerte (Captura X)

En medio de quienes se mostraron aliados a la celebración, no falto quien hiciera una observación en el día de la semana que cayó este 13 de febrero. Se trata de un martes, que justamente combinado con la numeración se obtiene una de las fechas con las que se la relaciona la mala suerte. Es que de acuerdo a una superstición popular, cada martes 13 puede ocurrir un evento desafortunado personal, por ello se indica que este día “no te cases ni te embarques”.

