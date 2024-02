escuchar

Este 14 de febrero es el Día de los Enamorados y es una gran fecha para ver algunas de las mejores películas románticas de los últimos años.

Se trata de una lista larga y subjetiva a la que se pueden aportar algunas comedias románticas y dramas que tienen como eje este sentimiento que se celebra en esta fecha por ser el Día de San Valentín, el patrono católico del amor.

El Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero por ser la fiesta litúrgica de San Valentín, patrono del amor Santiago Filipuzzi - LA NACION

Las mejores películas románticas para mirar este día de San Valentín

It happened one night (Estados Unidos, 1934)

Una de las historias más representativas y clásicas de la comedia romántica estadounidense es el encuentro entre Peter Warnes y Ellie Andrew, los personajes de Clark Gable y Claudette Colbert, dirigidos por Frank Capra. La historia del accidentado viaje entre Florida y Nueva York de un periodista que va en busca de una primicia y la hija de un magnate en fuga por su futuro matrimonio arrasó en los Premios Oscar de 1934 con las estatuillas de Mejor Película, Guion, Actor, Actriz y Director.

En la trama, los motivos de Peter y Ellie aparecen como distintos, pero se acercan a medida que avanza el viaje. Los roces que atraviesan las distintas etapas de su relación y los diálogos filosos entre Colbert y Gable reflejan los últimos tiempos del cine de Estados Unidos antes de la imposición del código Hays, que restringió hacia el conservadurismo las imágenes y mensajes que podían darse en las producciones.

Dolor y gloria (España, 2019)

Esta película del 2019 escrita y dirigida por Pedro Almodóvar está atravesada por una historia de amor inolvidable para su protagonista. Un maduro Antonio Banderas personifica a Salvador Mallo, un director de cine igualmente consagrado por el público como aquejado por dolores físicos que acepta con resignación y cinismo.

Las pocas personas cercanas a Mallo y él mismo consideran que está estancado, algo que es sacudido por un aniversario que lo acerca a un amor que lo persiguió durante toda su vida, una fuente de inspiración que lo hará reencontrarse con otros momentos de su pasado para superar el dolor del presente. La vigésima segunda película en la carrera del exitoso realizador manchego habla del poder sanador del poder creativo, con la vida como fuente de inspiración perpetua en los recuerdos que disparan el amor, la atracción y el deseo.

Medianeras (Argentina, 2011)

Esta película argentina del 2011 busca retratar la inevitabilidad del amor. El primer largometraje de Gustavo Taretto cuenta la historia de Martín (Javier Drolas) y Mariana (Pilar López de Ayala), dos jóvenes que viven en la ciudad de Buenos Aires y siempre están a punto de encontrarse.

Ambos tienen su bagaje emocional de fobias que dificultan sus relaciones con otras personas y los hacen sentir algo desamparados, solos en el mundo. Pero la certeza (o el deseo) del espectador de juntarlos es más fuerte que su probable separación, lo que le da a esta película una pátina romántica que hará sentir a las parejas que quienes tienen que encontrarse, finalmente lo harán.

The lunchbox (India, 2013)

El sistema de entrega de luncheras en Mumbai, la ciudad portuaria más importante de la India, es famoso por su eficiencia: millones de personas envían todos los días comida casera y fresca a los lugares de trabajo de sus seres queridos utilizando el dabbawala, como se llama a este servicio único y a sus trabajadores.

En The lunchbox, película india de Ritesh Batra estrenada en 2013, este sistema tiene una falla excepcional, que hace que Saajan (Irrfan Khan), un contador viudo al borde del retiro, reciba por error la comida que la joven Ila (Nimrat Kaur) le envía con dedicación a su reciente esposo. El hombre siente el cariño puesto por la mujer en la comida, y al agradecérselo con un mensaje en la lunchera comienza una serie de intercambios entre ambos que los compromete y muestra hasta qué punto el amor puede crecer a la distancia, hasta trascenderla.

Cuando Harry conoció a Sally (Estados Unidos, 1989)

La directora Nora Ephron y la actriz Meg Ryan hicieron grandes cosas por el cine romántico de los 90´, con películas como Sintonía de amor (Sleepless in Seattle, 1993) y Tienes un email (You’ve got mail, 1998), pero todo comenzó con Cuando Harry conoció a Sally (When Harry met Sally, 1989).

En esta película, Meg Ryan y Billy Crystal interpretan a una pareja que pasa del odio al amor en el transcurso de un film, una mezcla de reproches que decantan en una de las declaraciones de amor más memorables del cine moderno. Culmina, claro, con un gran beso, robado a las probabilidades por lo incompatible de la pareja.

