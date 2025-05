Dónde impactará la sonda espacial soviética lanzada al espacio en 1972: caerá a la Tierra el 10 de mayo

La sonda espacial Cosmos 482 es una nave que fue creada y lanzada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) el 31 de marzo de 1972, con el objetivo de explorar el planeta Venus. Sin embargo, nunca logró completar su misión porque no llegó a destino. Más de medio siglo después, se espera que el artefacto impacte contra la Tierra el 10 de mayo y, por eso, hay preocupación entre los especialistas debido a que su reingreso es un proceso no controlado, porque perteneció a la era soviética. La gran incógnita que mantiene a toda la comunidad aeroespacial en vilo es en dónde caerá la nave.

Así fue el proceso de construcción de Cosmos 482 (Fuente: Live Science - Copyright Alamy)

Según información brindada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el artefacto fue enviado al espacio por un lanzador SL-6/A-2-e cuatro días después de las sondas atmosféricas llamadas Venera 7 y 8, que tenían un diseño y un plan de misión idénticos.

A diferencia de Cosmos 482, estos últimos dos sí lograron completar la misión de explorar Venus y fueron las dos primeras naves espaciales en aterrizar con éxito en 1970 y 1972. Estas misiones se dieron en el marco del programa llamado Venera que llevó adelante la Unión Soviética para obtener información sobre ese planeta.

Maqueta de Venera 8, que actualmente se encuentra en el Museo Lavochkin (Foto: Gentileza NASA)

Con respecto a qué sucedió en el espacio con Cosmos 482, la NASA detalló: “Se separó en cuatro partes, dos de las cuales permanecieron en órbita baja terrestre y se desintegraron en 48 horas, y dos partes (presumiblemente la sonda del módulo de aterrizaje y la unidad de motor de la etapa superior desprendida) entraron en una órbita más alta”. Además, se cree que una falla provocó que el motor se quemara, por lo que no alcanzó la velocidad suficiente para el traslado a Venus y dejó la carga útil en esta órbita elíptica terrestre. Es que, desde ese momento, la nave sigue una órbita casi circular sobre la Tierra.

La comparación de Cosmos 482 con un bus satelital de Starlink para indicar la calidad de la imagen, realizado por el astrofotógrafo Ralf Vandebergh (Foto: X @ralfvandebergh)

En cuanto a las características de esta nave, mide un metro de diámetro y pesa 495 kilos. Asimismo, se sabe que contaba con una cubierta superior que se supone que se desprende al entrar en la atmósfera para desplegar un paracaídas de 2,5 metros y exponer la antena y los instrumentos. Esto funcionaba con baterías. Incluso, su instrumentación incluía sensores de temperatura, presión y densidad, así como un acelerómetro, un radioaltímetro, un anemómetro, un espectrómetro de rayos gamma, un analizador de gases, fotómetros visibles y transmisores de radio. Sin embargo, no se sabe si actualmente funciona y si el paracaídas se activará o no.

Réplica del satélite Cosmos 482 (Fuente: Eureka)

Dónde caerá Cosmos 482

Sobre la gran incógnita sobre dónde caerá Cosmos 482, la NASA reveló que el punto de máximo acercamiento a nuestro planeta está a unos 200 kilómetros, y colisionará en algún punto entre los 52 grados norte y sur. Esto significa que puede impactar prácticamente cualquier punto de la Tierra fuera de los polos. Cabe destacar que la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) comunicó en su Facebook que “la fecha exacta se puede adelantar o retrasar por la actividad en el Sol, ya que cuando el Sol está más activo, nuestra atmósfera se calienta y expande, y esto ocasiona que los objetos en órbitas bajas sientan mayor fricción o frenado atmosférico y comiencen su reentrada antes de lo previsto”.

Hasta el momento no se puede predecir en qué horario y lugar caerá Cosmos 482 porque influyen diversos factores que el humano no puede controlar como la actividad del Sol o si funciona el paracaídas, además de que se trata de una sonda espacial lanzada por la URSS de la cual no se tiene acceso a información tan detallada.