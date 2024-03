Escuchar

Antonela Roccuzzo es una de las grandes influencers de estos tiempos. A lo largo de los años cosechó un total de 39 millones de seguidores, lo que seduce a las marcas internacionales de vestimenta, cosmética y bienestar, entre muchos rubros. Sin embargo, lo más importante de sus redes sociales es parte de la intimidad que muestra junto a su esposo Lionel Messi y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Este domingo por la tarde, la rosarina compartió dos fotos por motivo del cumpleaños número 6 del más chico de los hermanos.

La familia Messi se convirtió en una de las más famosas dentro del mundo del deporte. No solo en Argentina, tanto Leo como Antonela son aclamados en cada intervención pública que hacen, sino también a nivel mundial. Y sus miles de seguidores reaccionan, likean y envían sus mensajes a través de cada publicación. Este domingo por la tarde, la rosarina publicó un carrusel de imágenes de Ciro, quien cumplió seis años el mismo día en el que su padre enfrentará un partido con el Inter Miami.

El posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños número 6 de Ciro. Captura: @antonelaroccuzzo Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

“Feliz Cumple Ciro. Por siempre mi bebé de ojos dulces. Te amamos infinito”, escribió la influencer en el pie de la publicación. En la primera imagen se lo ve al niño sonriendo con una camiseta de Las Garzas puesta, pero en la segunda imagen se lo ve más de niño cuando su look era de rulos. En esta segunda fotografía también sonríe para la cámara, lo único que cambió fueron los años de distancia en los que el niño creció a pasos agigantados.

Así como sus padres son aclamados, Thiago, Mateo y Ciro también tienen sus clubes de fans porque cada travesura se viraliza en redes sociales.

La foto que compartió Antonela Roccuzzo de Ciro de niño Instagram: @antonelaroccuzzo

La publicación rápidamente superó el millón de likes por la simpatía del más pequeño de los Messi. “Es más parecido a Messi que el propio Messi”, “¡Felicidades Ciro! Qué hermosa sonrisa”, “Por favor, qué precioso. Feliz cumple a Ciro”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores en la caja de comentarios.

Así está Ciro Messi a sus 6 años Instagram: @antonelaroccuzzo

Queda esperar aún si su padre, La Pulga, le dedicará algún posteo o alguno de sus goles. El futbolista estará presente hoy ante el Montréal por otra jornada de la Major League Soccer (MLS), pese a que estuvo en duda por la feroz plancha que recibió ante el Nashville por la Concachampios el jueves pasado. Sin embargo, desde el cuerpo técnico encabezado por Gerardo “Tata” Martino confirmaron que solo se trató de un golpe. Solo se perdería el partido en el caso de que el futbolista necesite una rotación por acumulación de cansancio.

Juegue o no, lo cierto es que a la familia Messi se la ve muy cómoda en su nueva etapa en los Estados Unidos. Uno de los objetivos del rosarino era invertir más tiempo en sus hijos, quienes se divierten en las divisiones inferiores del Inter Miami. El fútbol, al no ser el deporte principal del país, le da cierta libertad al capitán de la selección argentina para realizar más actividades de manera pública, aunque en muchas oportunidades no logre pasar desapercibido al cien por ciento.