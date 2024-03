Escuchar

Tras agotar siete fechas en el Movistar Arena, Nicki Nicole regresó para dar su octavo y noveno show. Como suele ocurrir en presentaciones de esta dimensión, los cantantes tienen a sus invitados sorpresas, y quien apareció en el show de la noche del sábado 9 de marzo fue nada más ni nada menos que Lali Espósito. Pero la intérprete de “Quiénes son” no solo generó emoción con su presencia, sino también por el beso que se dio con la expareja de Peso Pluma al finalizar la canción.

Nicki Nicole agotó nueve Movistar Arena

Cuando la ex Casi Ángeles irrumpió sobre el escenario, la rosarina gritó: “¡La reina está en la casa!”, mientras se abrazaba a la actriz. “Yo dije ‘noche de mujeres’ y apareció Lali. Gracias, amiga. Te amo de verdad”, añadió. Mientras el público acompañaba con gritos, la otra completó: “Escuché ‘noche de mujeres’ y dije ‘ahí estoy, amor’”. Juntas entonaron el tema “Disciplina” y al final lo cerraron con un “chape”, el cual hizo referencia al clásico “Chape Tour” que caracteriza a la novia de Pedro Rosemblat en cada uno de sus shows.

El momento no tardó en circular a través de las redes sociales. En el video se las pudo ver a las dos con sus outfits total black junto a un grupo de bailarines que desplegaron su talento bajo el sonido del tema de Lali, mientras que la euforia de los fanáticos también se pudo oír.

“Disciplinando un poco el Alma. ¡Gracias @nicki.nicole por invitarme a tu fiesta! Te admiro y te quieroooooo Preciosura”, escribió la morocha a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 12.1 millones de seguidores, en la descripción del posteo que realizó luego de pasar por el Movistar Arena.

“Otro nivel”; “Casi me infarto”; “No te duele la cara de ser tan hermosa???”; “Tramitame el feat que andamos necesitando”; “Discipliname el alma Lali”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que recibió, además de los 300.000 likes que obtuvo.

El encuentro entre las cantantes ocurrió luego de que Nicki saliera apoyar a su colega cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, acusó a Lali de cobrar una suma alta del Estado por sus shows, por lo que él la llamó “Lali Depósito”. A partir de esta situación, una ola de actores, músicos y personalidades del mundo del espectáculo repudiaron los dichos del presidente de la Nación y le hicieron llegar su cariño.

La fuerte declaración de Marcelo Polino sobre Lali Espósito

Marcelo Polino siempre se mostró muy cercano a Lali, a quien él la consideraba una amiga. Sin embargo, el vínculo se quebró y en los últimos días sorprendió al decir que estaba “superada por el éxito”.

Todo comenzó cuando el periodista fue invitado a LAM (América TV) y Ángel de Brito le consultó sobre la disputa entre la artista y el mandatario argentino. “Mirá, yo estoy distanciado de Lali con un tema previo a esto. No quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que vos conocés y que yo tengo hacia la gente. Yo soy muy rencoroso y Lali se portó muy mal conmigo”, le contestó.

Luego de contar que él fue por varios años el padrino del fandom de Espósito, comentó que la actriz lo esquivó en varias oportunidades para asistir a uno de sus programas. “Cuando yo voy a Telefe a hacer el embajador de La Voz, yo tenía un programa pegado al de La Voz. Un día salgo de ahí y le dije ‘Lali, te necesito, ¿me hacés la gamba?’. Y me dijo ‘Bueno, dejame ver’, pero no vino nunca”, recordó.

“Lali me dijo que no podía porque estaba haciendo música y que me iba a hacer un Zoom. No pasa nada, podés no tener ganas, estás superada por el éxito y no pudiste venir”, lanzó.