El curioso motivo por el que Steve Jobs no se bañaba ni usaba desodorante

Escuchar

Steve Jobs fue una de las mentes brillantes de los últimos años de la humanidad, quien logró combinar negocios y pasiones para darle paso a una empresa tan grande como Apple. Sin embargo, no todo fue color de rosas en su vida y hay testimonios de personas sobre los momentos en los que atravesó épocas duras. En este sentido, se dio a conocer que muchos cuestionaban su olor corporal, pero él tenía un argumento para no bañarse ni utilizar desodorante.

Por los años 1974, previo a crear la empresa de su vida que lo volvería uno de los multimillonarios más importantes, Steve Jobs era programador de algunos videojuegos de la legendaria consola Atari. No era un especialista en la programación, pero en su corto paso por aquella experiencia logró cambiar la forma de trabajo de la empresa teniendo tan solo 19 años.

Steve Jobs era programador de algunos videojuegos de la legendaria consola Atari

Lo divertido fue la convicción con la que llegó Jobs a pedir trabajo: aseguraba que había trabajado para la empresa de tecnología Hawlett-Packard (HP), algo que no era cierto, y con un aspecto que lo vendió ante la recepcionista. “Tenemos un hippie en el lobby. Dice que no se va a ir hasta que no lo contratemos. ¿Llamamos a la policía o lo dejamos entrar?”, le consultó la recepcionista al director de la empresa, Allan Alcorn.

Tiempo después, Alcorn contó haberse encontrado con un joven “medio hippie de dieciocho años, diciendo que quería un trabajo”. “Tenía chispa”, agregó el empresario. A pesar de no haber finalizado la secundaria en Reed School, se transformó en uno de los jóvenes de la empresa y sus compañeros se quejaban de sus aires de superioridad, pero sobre todo, de su olor corporal.

En este sentido, la autora Melissa Schilling en su libro “Peculiar: La notable historia de los rasgos, debilidades y genio de los innovadores revolucionarios que cambiaron el mundo”, se refirió a este aspecto de Steve Jobs, quien llevaba adelante una dieta frugívora, es decir, basada en frutas y semillas, sin productos de origen animal; pensando, erróneamente, que esto prevenía el mal olor corporal. Por ese motivo no se bañaba con regularidad ni tampoco utilizaba desodorante.

Steve Jobs, creador de Apple, en 1977

Alcorn tuvo que tomar una decisión ante las reiteradas quejas de los empleados. Lo mejor que se le ocurrió fue que solo trabajara en el turno de noche. ”Como Steve Jobs no cuajaba en ningún lado, lo metimos en el turno nocturno. Era el único ingeniero con ese horario”, señaló el empresario, según la biografía oficial de Steve Jobs de Walter Isaacson. No obstante, el genio se hartó y quiso renunciar para viajar a la India con un gurú para un retiro espiritual.

Aquel momento era el más exitoso de Atari, por lo que Alcorn le propuso comprarle un pasaje sin regreso para Alemania, a cambio de trabajar unos días más para solucionar un problema de distribución. Steve Jobs cumplió con su parte del trato y luego se marchó a una aventura en la India, donde, al cabo de un año, regresó con la cabeza calva y túnicas de color naranja.

LA NACION