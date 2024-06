El hilo de X que se volvió viral por mostrar el impactante parecido entre estrellas de Hollywood

Escuchar

Los vimos infinidades de veces a través de la pantalla grande y, aunque tal vez no sepamos con exactitud sus nombres, sus rostros nos resultan conocidos, pero no lo suficiente para darnos cuenta que dentro del mundo hollywoodense tienen un doble. El furor comenzó en las últimas horas a través de las redes sociales, cuando se viralizó un hilo en X que mostraba el impactante parecido entre algunos actores estrellas.

Jeremy Allen White y Gene Wilder (Foto: captura X/@pop_archives)

“Un hilo de famosos que comparten la misma cara”, escribieron desde Pop Archive, perfil que se dedica a compartir todo tipo de contenido relacionado con Hollywood. El posteo obtuvo rápidamente 57,8 millones de reproducciones y miles de comentarios de cinéfilos y usuarios impactados.

Margot Robbie y Jamie Pressly (Foto: captura X/@pop_archives)

En primer lugar, mostraron las fotos de Jeremy Allen White, conocido por interpretar a Phillip “Lip” Gallagher en la aclamada serie de comedia dramática de Showtime Shameless (2011), y a Gene Wilder, precisamente cuando protagonizó la original película Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971). Después le siguió Margot Robbie y Jamie Pressly; la actriz que se puso en la piel de Barbie (2023) tiene un gran parecido con la modelo, quien se convirtió en varias oportunidades en noticia por la sorprendente similitud.

El tercer puesto lo obtuvieron Natalia Dyer, conocida por darle vida a Nancy Wheele en Stranger Things (2016) y Timothée Chalamet, de Mujercitas (2019). Los respectivos ojos claros y rasgos faciales tienen grandes coincidencias.

Elizabeth Perkins & Millie Bobby Brown (Foto: captura X/@pop_archives)

Entre los que completaron el ranking, se encuentran figuras como Elizabeth Perkins y Millie Bobby Brown; Keira Knightley y Natalie Portman; Taylor Russel y Jenna Ortega; Katy Perry y Zooey Deschanel; Amy Adams y Isla Fisher; Christopher Walken y Scarlett Johansson; Christian Bale y James Brolin; Fiona Apple y Ty Dolla $ign; Sarah Hyland y Mila Kunis; Bill Skarsgård y Steve Buscemi; Kate Middleton y Lauren Conrad; Victoria Justice y Nina Dobrev Mckenna; Grace y Kiernan Shipka; Neil McDonough y Robert Richard; y Bryce Dallas Howard con Jessica Chastain.

Como era de esperarse, las reacciones no pasaron desapercibidas y los usuarios dejaron todo tipo de comentarios al respecto. “¿Por qué siento que es algo siniestro y no una simple casualidad?”; “Todavía estoy esperando los resultados de sus pruebas de ADN porque ¡Guau!”; “Dios mío, nunca pensé eso antes” y “Mier**!, no es la misma persona jajaja”, fueron solo algunos de ellos.

Paz Vega y Penélope Cruz Archivo

Pero estas no son las únicas estrellas a las que confundieron alguna que otra vez. A la lista, podemos agregar a Paz Vega y Penélope Cruz. Las actrices causaron furor en más de una ocasión por su gran parecido: las dos son morochas, con el mismo corte de pelo y una mirada penetrante, por lo que no sería descabellado pensar que pudieron ser separadas al nacer.

Helena Christensen y Cameron Diaz Archivo

Helena Christensen y Cameron Díaz: aunque una es morocha y modelo, y la otra, rubia y actriz, tienen ojos y facciones de sus rostros similares, sobre todo al momento de sonreír.

Chad Smith y Will Ferrell Archivo

Por último, Chad Smith y Will Ferrell. El baterista de los Red Hot Chili Peppers no responde estrictamente a la etiqueta de figura de Hollywood, pero sí a la de estrella y participa de distintos eventos del ambiente. Seguramente, si lo encontramos al lado del actor Will Ferrell, no podremos distinguir uno del otro.

