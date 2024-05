Nico Francella, lejos de los rumores, se prepara para probar suerte en Hollywood: participó en un film con Jean Reno

Escuchar

Nicolás Francella y Rochi Hernández van a probar suerte en Hollywood . Los dos formar parte de My penguin friend (Mi amigo el pingüino), una película protagonizada por el actor francés Jean Reno y basada en hechos reales, que se estrena el 9 de agosto en los Estados Unidos. LA NACIÓN conversó con ellos sobre la experiencia del rodaje y de hacer su primer proyecto en otro idioma.

Nico Francella está muy entusiasmado con este nuevo desafío que lo llevó a probarse en Hollywood. Y sobre todo lo atrae la idea de alejarse un poco del revuelo que se armó cuando lo señalaron como el tercero en discordia en la separación de Emilia Attias y el Turno Naim. Ajeno a las especulaciones, y luego de haber negado todo, se focaliza en la película y en su carrera.

-¿Cómo fue trabajar en otro idioma?

-Trabajar en otro idioma es complejo, es difícil, es distinto. Uno está pensando en su idioma y actuando, y al mismo tiempo contestando en inglés. La música, los tonos, los arranques y fines de frases son diferentes. Por momentos sentís que estás demasiado pensante. Fue mi primera experiencia en un proyecto en inglés y la verdad es que la pasé muy bien.

-¿Sabías hablar en inglés?

-Sí. Tuve la suerte de que toda mi vida fui a un colegio bilingüe, así que estoy cercano al inglés. Además, antes de que me llegara la propuesta, justo estaba trabajando con una profesora nativa de California que vive en la Argentina y practiqué mucho con ella. Y más allá del rodaje, la gente de la producción se cubre y hace doblajes; te cuidan. Hacés todo lo posible por sonar casi nativo, pero no dejás de ser argentino. Yo creo que están contentos con lo que logramos.

-¿Compartiste escenas con Jean Reno?

-No compartimos escenas porque él grabó en Brasil y yo en la Patagonia. No coincidimos y estoy esperando viajar para poder conocerlo. Más allá de eso, es una historia bellísima basada en un hecho real que fue un documental también. Es sobre un pescador que encuentra a un pingüino empetrolado, al borde de la muerte. Lo rescata, lo lleva a su casa y le salva la vida. Cuando lo lleva al océano porque ya está bien, el pingüino se queda y entre ellos nace un vínculo hermoso.

-¿Y cómo fueron las escenas con los pingüinos?

-El 85% de los pingüinos eran reales y no están en condiciones de volver al océano, están adiestrados y muy bien cuidados. Había que tener mucho cuidado en cómo agarrarlos. Se filmó en Brasil y en la Patagonia argentina, rodeados de naturaleza. Fue maravilloso. Tengo mucha expectativa con el estreno, me hace ilusión poder viajar a la avant premiere que se va a hacer en Los Ángeles, y acompañar a la película, volver a ver a todo el elenco. Una nueva experiencia que quiero disfrutar todo lo que pueda.

-¿Cómo fue el proceso de casting?

-La propuesta me llegó por parte de un productor argentino que vive en Los Ángeles desde hace muchos años. Me contó que estaba basado en una historia real entre un pingüino y un pescador, y que sucedió en un pueblito del norte del Brasil. Me dijo que era emocionante, tierna, linda, que la protagonizaban Jean Reno y Adriana Barraza y era una coproducción con los Estados Unidos y Brasil, y que se iba a estrenar en los Estados Unidos. La historia me dio mucha intriga, me movilizó y cuando me llegó el guion, me lo devoré. De verdad, es una historia bellísima y le dije que quería ser parte del proyecto. A los pocos días me mandaron algunas escenas para que prepare para el casting, que fue por Zoom, con los productores y con el director, David Schurmann. Al tiempo me confirmaron que era parte del proyecto.

La palabra de Rochi: “Estoy orgullosa”

Rochi Hernández, en My penguin friend, una coproducción entre Estados Unidos y Brasil

Para Rochi Hernández no es la primera experiencia trabajando en otro idioma . Ya hizo Night sky, una serie de ciencia ficción en la que compartió escenas con Sissy Spacek y J.K. Simmons, y cuyos primeros capítulos dirigió Juan José Campanella. Sobre My penguin friend le dijo a LA NACIÓN: “Estoy sumamente contenta con el estreno y orgullosa de haber formado parte de ese equipo y contar esta historia”.

Y agregó: “Es emocionante estar en una película que protagoniza Jean Reno, un actor a quien admiro mucho desde hace tantos años. Además, es una historia tan linda, basada en hechos reales. Creo que la gente la va a disfrutar un montón. Fue divertido y enriquecedor porque viajamos a Ubatuba, en Brasil, y también a Península de Valdés, en nuestra Patagonia, que es hermosa. Fue un equipo de múltiples nacionalidades, franceses, brasileños, estadounidenses. Estuvo buenísimo”.

Respecto de cómo llegó ella a participar de esta producción, expresó: “El proceso de casting no fue largo, la pasé muy bien, y con el inglés me arreglé bien porque fui a un colegio bilingüe y estoy muy agradecida porque me doy cuenta de cuán útil fue”.

