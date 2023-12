escuchar

Cada vez falta menos para las Fiestas de Fin de año y cada niño prepara su carta para que Papá Noel llegue el 24 por la noche con los regalos pedidos. Esto no excede a la realeza. Archie, el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle, ya armó su lista de Navidad, pero uno de los regalos, una cámara de fotos, no podrá entrar al listado, ya que su padre le tiene terror desde su infancia por un entendible motivo.

Las personas que ganan fama a nivel internacional, sobre todo, desde chicos, pueden generar fobias muy exóticas. Esto es lo que le sucedió al príncipe Harry con las cámaras fotográficas a lo largo de su vida y, como si fuera poco, su hijo pidió una para la próxima Navidad.

La encargada de contar esta intimidad de la familia fue Meghan Markle, quien dio una entrevista para el cortometraje de Netflix, The After, desde su casa en Montecito, California, donde vive junto al príncipe y sus hijos Archie y Lilibet. En el mismo, reveló que su hijo Archie de cuatro años es un gran fanático de la fotografía, por lo que para esta Navidad pidió una cámara profesional de regalo.

Todo nació a partir de la inspiración de Misan Harriman, un reconocido fotógrafo que realizó su trabajo frente a los familiares del duque y la duquesa de Sussex. En ese sentido, añadió: “Misan le estaba mostrando cómo hacer una fotografía la última vez que estuvo con nosotros, le compré una cámara a Archie y me dijo: ‘Pero no es una Leica como Misan’”, manifestó entre risas.

Luego agregó: “Le dije: ‘¡No vas a conseguir una Leica! Ni siquiera para Navidad’. Así que gracias por la inspiración en todos los ámbitos (dirigido a Misan)”.

Pero toda la familia sabe que Archie no podrá cumplir el deseo porque su padre le tiene terror tanto a las cámaras como a los fotógrafos y los paparazzis. Todo esto cobra sentido luego de repasar al nivel de exposición a la que se somete la realeza desde que son niños.

Por ejemplo, Harry contó en un documental del 2021 que los sonidos de los clics de las cámaras lo alteran porque le recuerdan la forma en la que su madre había sido perseguida por los fotógrafos en los últimos años de su vida. “El clic de las cámaras y el flash de las cámaras me hacen hervir la sangre. Me hace enojar. Me recuerda lo que le pasó a mi madre, lo que experimenté cuando era niño”, indicó.

La cámara de fotos tuvo que ser descartada de la lista de regalos. Sin embargo, Harry, en una aparición televisiva, contó un detalle que tuvo la reina Isabel II para las fiestas antes de su fallecimiento el 22 de septiembre del 2022.

“Mi abuela nos preguntó qué quería Archie para Navidad y Meg dijo que una máquina para hacer waffles”, señaló el duque y luego añadió: “Nos envió una máquina para hacer waffles para Archie. Así que ahora para el desayuno, Meghan prepara una mezcla y la arroja a la plancha para waffles”.