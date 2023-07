Las claves para poder vivir, trabajar o estudiar en Suiza y el mito de los pueblos que ofrecen dinero

escuchar

Con frecuencia suele viralizarse información sobre un remoto pueblo de los Alpes suizos que necesita repoblarse y hasta ofrecen importantes sumas de dinero a aquellos aventureros que se animen a vivir en esos hermosos paisajes. Pero después de hacer “clic” y leer las condiciones la mayoría se desilusiona al comprobar que no puede cubrir que los requisitos son casi inalcanzables para los extranjeros. Es que la verdadera intención de esas campañas, lanzadas por pequeños municipios, es que vuelvan sus antiguos residentes, o que se instalen otros residentes suizos que han vivido por la zona.

Una vez pasada esta desilusión, existen formas de migrar legalmente hacia Suiza, pero es importante tener en cuenta algunas cuestiones legales antes de embarcarse en esa gran aventura.

Hay tres posibilidades de recibir la ciudadanía suiza: recibir la nacionalidad ordinaria, ciudadanía facilitada y a través de los descendientes.

Según aclara Hans-Ruedi Bortis, embajador de Suiza en la Argentina, el 30% de la población económicamente activa en Suiza no tiene pasaporte suizo. Es que aunque Suiza no forma parte de la Comunidad Europea tiene 140 convenios bilaterales con la Unión Europea. “Hoy los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) pueden trabajar en Suiza prácticamente como si fueran ciudadanos suizos. Pero quienes no son parte de estos países están en una posición más complicada para poder lograrlo. En primer lugar como argentinos deben tener un contrato en Suiza”, destaca Bortis a LA NACION.

Cuestión de números

Suiza es un país muy habituado a convivir con extranjeros. De los aproximadamente 8.739.000 habitantes, 2.241.854 (según datos de 2022) son extranjeros que residen en Suiza. Otro punto para destacar es que el 66% de los extranjeros proceden de países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), principalmente de Italia, Alemania, Portugal, Francia y España. Estos cinco países concentran más del 50% de la población extranjera residente permanentemente.

Y este número parece incrementarse año tras año: en 2022, por ejemplo, 41.566 personas recibieron el pasaporte suizo a través de la naturalización mientras que en 2021 fueron 37.129.

Principales requisitos para obtener la nacionalidad ordinaria

Aunque algunos cantones o municipios tienen requerimientos específicos, estos son los más generales:

1. Haber residido al menos 10 años en Suiza

Para recibir la nacionalidad ordinaria, una persona tiene que haber vivido, por lo menos, 10 años en Suiza y haber trabajado cinco años.

2. Nivel de idioma avanzado

Los candidatos deben dominar al menos una de las lenguas locales francés o italiano; y en la parte alemana es obligatorio hablar alemán, tanto de forma oral como escrita.

3. Estar bien integrados a la sociedad suiza

Además de estar familiarizadas con las costumbres y tradiciones suizas quienes quieran obtener la ciudadanía deben demostrar que acatan las leyes y que no suponen una amenaza para la seguridad interna o externa de Suiza.

4. Permiso de residencia “C”

Vivir en Suiza durante cinco años de forma ininterrumpida permite acceder al permiso de residencia C, que tiene validez ilimitada y que permite cambiar libremente de lugar de residencia y de trabajo. Mientras que el B debe renovarse cada cinco años; y el F es una admisión provisoria.

5. Participar de la vida económica de Suiza y no deben haber sido beneficiarios de la ayuda social en los últimos tres años.

Por otro lado, la ciudadanía facilitada se consigue por ejemplo si alguien se casa con un suizo. “El interesado podría pedirla ciudadanía, pero es importante aclarar que no es automática, se obtiene una vez que hayan vivido cinco años en Suiza”, explica el embajador.

Por último, se encuentra la ciudadanía por descendientes. “En este caso la reciben hasta tres generaciones. Si el abuelo es suizo la obtiene, pero hay que presentar toda la documentación necesaria del abuelo y su descendencia. Por otro lado, si alguien nació en Suiza y los padres tienen pasaporte argentino también puede pedir la ciudadanía facilitada”, detalla Bortis.

Buscan profesionales

Lo primero que tienen que hacer los interesados que quieran vivir en Suiza es conseguir un trabajo allá. Una vez que un argentino consigue un contrato de trabajo en Suiza puede pedir la visa. Es importante tener en cuenta que cada cantón o municipio tiene su contingente específico. “Esto es importante porque el trabajo no garantiza que una persona pueda vivir en Suiza, depende de la demanda. Hoy lo más necesario es la mano de obra calificada”, explica Hans-Ruedi Bortis.

Según el diplomático, una de las áreas que más necesita profesionales es la de salud pública. “Son tan necesarios estos profesionales que muchos hospitales suizos cerrarían si no tuvieran extranjeros trabajando allí. El 50% de las enfermeras de los hospitales pertenecen a la Unión Europea, mientras que cerca del 30% de los médicos son extranjeros”, reconoce.

Por eso si un médico o enfermero argentino quiere ir a vivir a Suiza puede lograrlo con mayor facilidad que otros profesionales. “Deben aprobar las equivalencias, pero debido a la necesidad que hay de médicos creo que no es tan complicado cumplir con los requisitos y trámites necesarios. Lo que deben tener en cuenta es que deben saber hablar alguno de los idiomas que tenemos en Suiza: alemán, francés o italiano. Inglés no es necesario”, señala Bortis.

Ingenieros y talentos del área de informática son también muy demandados. “Los profesionales deben tener en cuenta que los empleos son del ámbito privado. Aunque tenemos oficinas que fomentan la cooperación, la exportación y la importación, en Suiza todo el trabajo es privado, no hay oficinas públicas que ayuden a conseguir empleo”, resalta el embajador suizo.

Entonces, ¿no colabora el Gobierno de Suiza, en estos casos, con los pasajes o en agilizar los trámites de estos profesionales como ocurre en otros países como Italia? Aunque a veces surgen casos puntuales de determinados cantones que necesitan imperiosamente un profesional determinado y colaboran para que él pueda vivir allí no suele ocurrir. “Son casos muy puntuales porque en Suiza no hay una política de Estado, son iniciativas descentralizadas y privadas. El Estado pone el marco para que una actividad pueda desarrollarse, pero la actividad económica es de índole privada”, asegura el embajador.

Becas y pasantías

Otra forma de vivir, al menos por un tiempo, en Suiza son las becas. “Tenemos becas, pero son muy limitadas y para realizar posgrados o maestrías, no para concluir estudios básicos ni de grado”, sostiene Bortis.

Entre ellas se encuentra las Becas de excelencia de la Confederación Suiza para investigadores y artistas extranjeros, que abrirán el mes que viene.

La Confederación Suiza, a través de la Comisión federal de becas para estudiantes extranjeros (ESKAS / CFBS), concede diferentes tipos de becas de posgrado para investigadores extranjeros de todas las disciplinas y en parte también para artistas.

Becas de investigación universitaria para estancias de investigación, doctorados o postdoctorados (postgrados) en universidades suizas, escuelas politécnicas federales y universidades de ciencias aplicadas (no hay becas para los estudios de grado y máster).

Becas artísticas para artistas avanzados; en conservatorios y escuelas superiores de arte suizas (disponible solo para un número limitado de países).

Los criterios de elección, las fichas para cada tipo de beca, las indicaciones sobre el procedimiento de la solicitud, los criterios de selección, las direcciones de contacto, así como otras informaciones están disponibles, catalogados según el país de origen, en la página web de la Comisión federal de becas para estudiantes extranjeros.

Desde la página oficial aclaran: “Si Ud. es ciudadano argentino y desea realizar estudios en Suiza debe cumplir los siguientes requisitos: De acuerdo al Convenio de La Haya, apostillar su título en la Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Consultar con la Universidad escogida en Suiza la validez de su título. Convalidación de títulos argentinos para seguir los estudios en Suiza. Dirigirse con el título legalizado a la: Conferencia de Rectores de las Universidades Suizas (CRUS) y al Centro de información sobre cuestiones de reconocimiento (ENIC)”.

Además, Suiza ofrece un intercambio de pasantías para jóvenes. En este caso se requiere que los jóvenes profesionales se desempeñen en la ocupación que han aprendido o en su carrera de estudio. No se permite el trabajo a tiempo parcial ni el trabajo por cuenta propia. Los jóvenes profesionales deben ser pagados a las tarifas que son habituales para la ubicación y la industria.

En la web podrán encontrar más información sobre el procedimiento de admisión y los requisitos precisos, así como el formulario de solicitud oficial y un contrato de trabajo estándar.

