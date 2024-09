El pebbling, la técnica para fortalecer la conexión con tu pareja

Escuchar

El pebbling es una nueva terminología que surgió en la última década entre las parejas, quienes denominaron así a la técnica para fortalecer el amor y el vínculo entre el par. En medio de la vorágine y las demandas constantes de esta sociedad hiperconectada, dicha manera de entender el trato con el otro asegura a largo plazo la permanencia.

La palabra que define a esta práctica deviene del hábito que tienen los pingüinos Gentoo de la Antártida o la especie papúa, para hacer sentir importantes y a gusto a sus parejas. Además, la intención es darles confianza y remarcarles que son valoradas.

El pebbling deriva de la palabra Pebbles, que refiere a la acción de regalar o compartir algo por un sentido de cariño y amor (Fuente: Pexels)

Gracias a los análisis científicos es que esta terminología se trasladó a los vínculos sociales del ser humano, que no solo se puede aplicarse dentro de un noviazgo, sino también entre amigos y familiares.

Según la psicóloga Marisa Franco, “es una manera de decir: te veo, sé quién sos, sé lo que valoras”. La autora del libro Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make ― and Keep ― Friends analizó para el medio estadounidense The Huffington Post los efectos positivos de aplicar esta técnica a diario.

Es por eso que, enviar un meme sobre algo que a ambos les gusta, una foto que recuerde un momento compartido o, mejor aún, un comentario acerca de algo que agrada, puede ser la mejor manera de preservar esa relación a pesar de los factores cotidianos que pueden influir en el desgaste.

Ofrecerle un pequeño gesto a tu pareja, amigo o familiar puede ayudar a fortalecer el vínculo entre ambos (Fuente: Pexels)

La psicóloga entiende que esto genera solidez en la homofilia, un concepto sociológico que significa “amor por lo idéntico” y que se utiliza para describir la tendencia que tienen las personas para asociarse con otras similares a ellas.

Entre los pingüinos, que uno le entregue piedras al otro significa que hay aprecio, amor y cariño, ya que estas luego se suelen utilizar para construir el nido donde empollarán los futuros huevos. Ese gesto debería trasladarse a la sociedad, en la que cada uno tenga este tipo de atenciones para con sus allegados, más allá de que exista una relación sexo afectiva de por medio.

Es preciso advertir que esto no quiere decir que sea necesario regalar cosas caras o exuberantes, sino con pequeños gestos que identifiquen el vínculo de ambos. Eso es más que suficiente para mostrar afecto y dejar en claro que se piensa en el otro.

Por su parte, la psicóloga adolescente Cameron Caswell le aseguró al medio Parents, que esta acción desencadenaría una reacción química favorable en el cerebro del emisor, al tiempo que hace sentir bien al que lo recibe. “Cuando realizás un acto de bondad, tu cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer, la motivación y el refuerzo. Sentirse reconocido y valorado también le da al receptor una oleada de dopamina”, explicó.

Y agregó: “Cuando ves la alegría en el rostro del destinatario después de recibir tu gesto de cariño, tu cerebro libera oxitocina. Esta hormona fomenta sentimientos de confianza, empatía y unión (...) Lo que desencadenará la liberación de más hormonas felices, creando un ciclo de amabilidad”. De esta forma, la experta recomendó dar pequeños obsequios a nuestros seres queridos cuando los vemos tristes o en cualquier momento del día, lo que tiene un resultado benéfico para ambas partes.

LA NACION