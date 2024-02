escuchar

Para muchos, la realeza es como parte de un cuento de hadas, de esas películas al mejor estilo Disney que terminan con un final feliz. No obstante, es preciso decir que la realidad está considerablemente alejada de la ficción y que, las monarquías y sus integrantes no le escapan a los escándalos, las controversias y las eternas disputas y controversias familiares. No obstante, hay algo que sí se asemeja quizás a esas historias de fantasía: los vestidos de las reinas y princesas. Los hay de todos los modelos, y cada uno evidencia el estilo de la mujer que los luce. Los hay largos, cortos y con telas de colores que flotan con el viento, acompañados por esas coronas brillantes que todas alguna vez quisieron lucir en la cabeza.

Los fanáticos de la realeza están siempre a la espera de ver con qué sorprenden las mujeres de las monarquías. Una de las favoritas es Máxima Zorreguieta. Con su estilo elegante y sofisticado, pero siempre moderno, la reina de los Países Bajos da que hablar en cada evento al que asiste. Si bien se mantiene en los límites del protocolo, se anima a mezclar prendas, texturas, colores y sobre todo a dar un importante mensaje: un mismo outfit se puede usar más de una vez.

La reina Máxima sorprende a diario con sus outfits a los que siempre acompaña con llamativos accesorios Instagram @patrickvkatwijk

Justamente, en las últimas horas circuló en una imagen de la argentina con un vestido digno de una reina. En las redes sociales hay varias cuentas creadas por fanáticos de la realeza que suelen recopilar imágenes, tanto nuevas como viejas. Fue así como el perfil de Instagram @queenmaxima compartió una foto de Zorreguieta donde se la ve lucir una pieza de ensueño del diseñador holandés Jan Taminiau, quien también fue el encargado de crear, por ejemplo, el vestido blanco que usó para la coronación del rey Carlos III.

En la imagen en cuestión se pudo ver a la reina de los Países Bajos con un vestido blanco strapless con una elegante caída y mucho volumen en la parte inferior, con un llamativo bordado en color plateado que le agregaba un toque distintivo y cortaba con el total white. Le sumó aros y pulseras en color plata y un sobre del mismo tono. Los zapatos estuvieron perfectamente a tono con el estilo del vestido y le dio el toque final al recogerse el cabello hacia atrás y llevarlo en un rodete bajo al costado.

Toda una reina, Máxima Zorreguieta (Foto: Instagram @queen.maxima)

Si bien no se sabe cuándo fue tomada la foto, lo que sí se pudo reafirmar es que Máxima es una de las mayores impulsoras de la moda circular. Al vestido en cuestión lo usó también en abril de 2011 -cuando aún era princesa de los Países Bajos- para un banquete que se realizó en el Palacio de Bellevue, en Berlín. Fue en el marco de una visita a Alemania que realizó junto a su marido, el actual rey Guillermo, y la ahora exreina Beatriz. La diferencia fue que en esa ocasión lució otro modelo de aros y llevó una tiara en la cabeza.

Al ver la imagen en las redes, los seguidores de la realeza no tardaron en elogiar el look de la reina. “Este vestido es de un cuento de hadas y lo llevas elegantemente, querida Máxima”; “Hermosa y siempre elegante”; “Se ve fantástica” y “¡Siempre con cara de felicidad! Eso es lo mejor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.