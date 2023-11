escuchar

El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. Si bien nuestro organismo produce una cierta cantidad y otra la absorbe de algunos alimentos como la carne y el huevo, en exceso puede significar un riesgo importante para nuestra salud. Es por ello que existe una manera natural de eliminarlo gracias a la infusión de té de grosella, un arbusto considerado ideal para este uso. Es importante tener en cuenta que, ante cualquier duda, es fundamental consultar al médico de cabecera.

En principio, es preciso indicar que el colesterol es necesario para producir hormonas, vitamina D y otras sustancias que ayudan a digerir los alimentos, según precisó el sitio médico MedlinePlus. Un nivel alto de este componente en la sangre podría desarrollar una placa que, a posteriori, se pegaría a las paredes de los vasos sanguíneos y luego produciría una arteriosclerosis.

La grosella es un potente antioxidante que ayuda a eliminar el colesterol LDL del cuerpo (Fuente: Pexels)

Además de ciertos medicamentos que pueden contribuir a la degradación y eliminación del colesterol en personas con un sobre exceso en la sangre, los preparados naturales son una buena opción para mantener un equilibrio en el organismo. En esta ocasión, el té de grosella tiene propiedades benéficas para que el cuerpo expulse el sobrante.

¿Qué es el té de grosella y cómo se prepara?

El té de grosella negra es una infusión que se prepara con las hojas, flores o frutos del arbusto. Si bien se cultiva en todo el mundo, en Europa es donde se encuentra la mayor plantación de esta especie.

Existen cuatro variedades de grosella, que produce frutos rojos, blancos, dorados o negros. En todos los casos, el beneficio es el mismo, ya que se lo considera como un potente antioxidante capaz de proteger las arterias del daño. Este gran poder se debe a flavonoides como la quercetina, el ácido clorogénico o el ácido cafeico, responsables de prevenir enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer.

Existen cuatro variedades de grosella: Negra, roja, dorada y blanca. Todas cuentan con propiedades benéficas para el organismo (Fuente: Pexels)

Además, son una fuente de minerales, proteínas, antocianinas y vitaminas, que proporcionan protección al organismo contra las infecciones, al igual que previene la anemia al inhibir la descomposición de los glóbulos rojos y previene la arteriosclerosis.

El té de grosella negra es ideal para eliminar el colesterol de la sangre (Fuente: Creado con generador de imágenes Bing)

En el caso de la baya más negra, es ideal para reducir el colesterol LDL [Lipoproteínas de baja densidad] - considerado como malo porque un nivel alto lleva a una acumulación de placa en las arterias-.

Una infusión de grosella negra ayuda a reducir el colesterol a través de la pectina, una fibra soluble que puede unirse a la proteína LDL en el intestino y eliminarla.

Según el Journal of the American College of Nutrition, en 2008 un estudio determinó que las personas que consumían al menos 250 ml de té diarios, al menos por dos meses, experimentaron una reducción en sus niveles de colesterol.

Para preparar el té de grosella es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

Agregar una cucharada de hojas, frutos o flores en una taza [se recomienda utilizar la baya, gracias a que concentra en gran medida todas las propiedades].

Hervir el agua a punto ebullición.

Agregar el agua caliente en la taza con la grosella y dejar reposar durante cinco minutos.

Colar la bebida y servir.

