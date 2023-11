escuchar

En tiempos donde las tecnologías han avanzado a pasos agigantados, es frecuente que un técnico que tiene que arreglar algún electrodoméstico en el hogar de otra persona pida al dueño de casa imágenes del problema que tiene ese objeto cuya falla debe solucionar. Es lo que ocurrió con un especialista en el arreglo de televisores, que le solicitó a la dueña del aparato que le envíe un video para saber cuál era su inconveniente.

Pero, en este caso, la grabación que recibió el técnico fue el de una mujer que hizo una desopilante seguidilla de observaciones sobre el televisor que mostraban todo menos el problema que tenía el aparato. El video fue subido a las redes sociales por la hija de la señora que lo realizó y rápidamente se transformó en viral, por tratarse de una pieza de involuntaria comicidad que divirtió a todos, aunque quizás no tanto al hombre que debía arreglar la tele, que habrá terminado atónito y confundido luego de ver las imágenes.

El video de la señora con el problema en su televisor fue subido a TikTok por la propia hija de la mujer, la usuaria @Clari.pra, que comenzó su posteo explicando lo que había ocurrido con una captura de pantalla de un diálogo con su madre en el WhatsApp. “Se me rompió la tele y el técnico me pidió un video de la TV para ver el fallo”, decía una voz en off, mientras en pantalla se veía como la joven Clari le pedía a su mamá en el chat -porque la tiktoker no estaba en su casa- si ella podía hacer el video.

A continuación, Clari puso en la misma publicación el video que había realizado su madre para el técnico, que, de verdad, no tiene desperdicio. En las imágenes aparece en primer plano un televisor que está sobre una pared y se ve en la pantalla el reflejo difuso de la señora que es la que hace el video.

El video de la mujer que le hablaba al técnico comenzó con un chat entre la hija tiktoker y la mujer que envió el mensaje al especialista TikTok @clari.pra

El desopilante video

“Hola, bienvenidos, les voy a mandar este video de la televisión que me pidieron para poder arreglarla”, dice la señora en los primeros segundos del video. Su hija Clari, en tanto, escribía sobre las imágenes sus impresiones sobre lo que estaba diciendo y haciendo su madre. Ante esta introducción, la primera intervención de la tiktoker fue: “¿A quiénes les habla?”.

“Ven, esta es la televisión”, continuó la madre, mientras que el texto de Clari acotaba: “Se cree youtuber”. “Y si quieren ver las medidas del televisor pueden compararlo con este sillón, que es un sillón grande de dos plazas”, continúa la señora, mientras con el celular enfoca un sillón que le sirve para tener una idea de las medidas del televisor. Al mismo tiempo, sobre la pantalla aparece la acotación de Clari: “Se les c... de risa. No entiendo si es joda”. “Entonces, ahí ven la televisión y sus medidas”, dice la mujer, y la tiktoker acota, siempre irónica: “Las medidas menos precisas del mundo”.

La mujer le mostró al técnico en su video "el perfil" del televisor TikTok @clari.pra

“Les mando el perfil de la televisión. Acá hay un perfil, este es el otro perfil. Listo”, continúa la mujer, mientras muestra alternativamente un costado y el otro del televisor.

Más adelante, la mujer continúa con la descripción que ella cree útil del televisor con otro detalle que no tiene que ver con su problema técnico. Mientras enfoca con su teléfono la parte trasera del aparato, comenta: “La televisión tiene un soporte, este soporte lo puso Sergio, el encargado”, cuenta la mujer, mientras Clari acota, sorprendida: “¿Por qué le cuenta de Sergio?”. Sin embargo, la mujer continúa: “Así que le mandamos saludos a Sergio, un capo, que puso el soporte. Nosotras no podíamos”.

Luego, la señora, que continuaba en la parte trasera del televisor, apuntó a la etiqueta de la tele: “Acá tiene la etiqueta que por ahí les sirve esta etiqueta”. Como esta exhibición fue muy rápida, Clari bromeó, siempre escribiendo sobre las imágenes: “No le muestres tan nítida la etiqueta, no vaya a ser que les sirva”.

“Estoy copada con Outlander”

En otro momento, llega quizás la parte más increíble del video sobre el problema del televisor, que es cuando la señora dice: “Ah, la televisión... les cuento, tiene Netflix. Yo estoy copada con la serie Outlander. Pero bueno, ahora no la puedo ver, porque, ven, la televisión no funciona, no prende, no enciende”.

Mientras la mujer habla, en pantalla aparece el comentario de su hija que dice: “Les tira recomendaciones. Jajaja”. Y luego, la tiktoker colocó la fotografía de un niño con cara de no comprender nada y escribió: “El técnico mirando el video: no entiendo nada”. Finalmente, en pantalla aparece la crítica más fuerte que la hija le hizo a la madre: “Ni se le ocurrió prenderla para mostrar el problema”.

En el video de la mujer que le habla al técnico del televisor la hija hizo algunas intervenciones que le sumaban comicidad a la grabación TikTok @clari.p

Sobre el final, la señora termina su mensaje siempre respetando su particular estilo: “Bueno, ojalá la puedan arreglar. Les mando un beso y creo que les quedó claro el tema de las medidas”.

Tan solo un día después de haber sido publicado, el video ya se había transformado en un fenómeno viral en TikTok. Alcanzó en pocas horas las 3.200.000 de reproducciones y casi unos 3000 comentarios de varios usuarios que no podían creer lo que habían visto, aunque la mayoría de ellos tomó el tema con humor.

“Este video me hizo el día”; “El perfil de la televisión”; “Amamos a tu vieja”; “Bienvenidos, les decía”; “Qué genia. Jajaja. Me c... de risa”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

También hubo varios usuarios que coincidieron con la señora en la recomendación de la serie que había hecho. Parece que Outlander tiene una gran cantidad de fanáticos entres los seguidores de Clari.

