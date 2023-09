escuchar

Limpiar la casa es algo que, por lo general, no es agradable para nadie. Pero hay cosas que pueden hacer esa tarea aún más complicada y demandante de lo que ya de por sí es. En ese sentido, una mujer que trabaja como limpiadora profesional de hogares subió a su cuenta de TikTok un video en el que advierte sobre cinco elementos que es preferible no tener en una casa para que el aseo hogareño no se convierta en una pesadilla.

El video de la cuenta de TikTok australiana @leaderscleaning se convirtió pronto en viral y recibió cientos de respuestas de los usuarios. El título del mismo es: “¿Estás de acuerdo?”, y el video comienza con una imagen de una mano que limpia una canilla y la frase: “Cinco cosas que no haría en mi casa después de haberme convertido en limpiadora”.

Cinco cosas que es mejor no tener en casa porque son difíciles de limpiar

A continuación, la mujer comienza a emitir diferentes tips que expresan, más que las cosas que no haría ella en su casa, los objetos que es mejor no tener en una vivienda para no complicarse la vida al momento de limpiar.

Como primer ejemplo de ello, la tiktoker se refiere a las “canillas en espiral”, en referencia a aquellos artefactos que están conformados por una serie de aros metálicos. Según la limpiadora, entre estos aritos “se acumula mucho polvo y suciedad” que es bastante difícil de desterrar.

La tiktokers experta en limpieza recomendó no tener expejos atrás de las canillas, porque están constantemente salpicados tiktok @leaderscleaning

Otra sugerencia de lo que no se debería tener en una casa para no transpirar a la hora de la limpieza es un espejo justo detrás de una canilla. “Se salpica constantemente”, advirtió la mujer.

Como tercer objeto que es preferible evitar, la titular de la cuenta @leaderscleaning mencionó una campana extractora de aire en la cocina. Mientras en el video aparecía la mencionada campana se escuchaba la voz en off de la limpiadora que advertía: “Es muy alta para limpiar de forma regular y se vuelve un lugar grasiento y que se raya fácilmente”.

El cuarto dispositivo que complica la limpieza, según la experta, es un desagüe de la ducha largo, o en forma de canaleta. Este sistema de salida de agua “junta muchos residuos y tiende a oler feo si no se limpia con frecuencia”.

Y finalmente, la tiktoker recomendó que no es bueno, para ahorrar dolores de cabeza durante el aseo hogareño, tener una mesada de acero inoxidable en la cocina. Sin explicar los motivos, la mujer señaló, sencillamente: “Eso dejalo para las cocinas profesionales”.

Mesadas de acero inoxidable no son recomendadas para hacer la limpieza más sencilla, puesto que exigen un pulido extra para parecer aseadas Tiktok @leaderscleaning

Más adelante, en respuesta a un comentario que le consultaba sobre “qué tenía de malo” la mesada de acero inoxidable, la propia especialista en limpieza respondió: “No está del todo mal, pero lo que tiene es que requiere de un pulido extra para que tenga un aspecto limpio”.

El video de la limpiadora australiana se volvió de inmediato un fenómeno viral, con más de 440.000 reproducciones y en las respuestas muchas personas manifestaron que estaban realmente de acuerdo con las sugerencias que había en el video.

Así, otros de los seguidores de la cuenta @leaderscleaning añadieron nuevos objetos cuya limpieza puede convertirse en toda una experiencia cansadora. En ese sentido, hubo usuarios que señalaron la dificultad para quitar la suciedad a las cortinas venecianas, otros señalaron los mostradores de porcelana y hubo un tercero que recomendó que las puertas de los armarios y aparadores deberían tener las superficies planas, para no tener que luchar con la limpieza de los relieves.

