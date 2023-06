Acertijo viral muy difícil de solucionar: ¿dónde hay dos, siete, dos ceros?

escuchar

Los acertijos ponen a prueba la capacidad visual, mental y de concentración de los distintos jugadores que se proponen a descifrar los enigmas que, semana a semana, se viralizan a través de las redes sociales. En esta oportunidad, hay que elegir la opción correcta en el menor tiempo posible.

Estos acertijos que se difunden por las redes sociales son recomendadas por distintos expertos para ejercitar y estimular la mente. Incluso en algunas ocasiones se pueden mejorar habilidades cognitivas al prestar atención: el único requisito es justamente ese, concentrarse mucho. En esta oportunidad hay que poner a prueba la inteligencia, la comprensión lectora y la capacidad resolutiva.

¿Sabrías decir la opción correcta donde hay dos, siete, dos ceros? @Sdesalvaje

En la imagen difundida por el usuario de Twitter @Sdesalvaje, se lee una pregunta. “¿Dónde hay dos, siete, dos ceros?”, es la pregunta capciosa para que los jugadores se entretengan un buen rato tratando de dar con la respuesta. A continuación las opciones son:

A) 7700

B) 2720

C) 2700

D) 7720

“¿Eres capaz de acertarlo? El 99% se equivoca”, sugiere el tuit viral y efectivamente la premisa se confirma en la caja de comentarios, que se llenó de diferentes respuestas.

Algunos dijeron la opción B, otros la C y otros la A. Otro incluso respondió: “En la pizarra”, por lo que dar con la respuesta correcta será muy difícil. Una pista fundamental es que la D es la menos elegida por los usuarios que jugaron con este acertijo.

Si pasado el tiempo, el jugador no da con la respuesta, debajo estará el enigma resuelto para que cada uno sepa si lo resolvió correctamente.

En la caja de comentarios, hubo un usuario que llevó la pregunta más allá y respondió: “Pues hay 2 en B, C y D, 7 en A, B, C y D y hay dos ceros en A y C. Pero como la pregunta está hecha con las patas, también podría ser solo C”. Otro contestó: “Ninguna respuesta es correcta, los números no están separados por comas”.

La respuesta a la incógnita de Twitter

Para los participantes que dieron con la respuesta en tiempo, cabe decir que son personas con capacidades mentales y de concentración muy desarrolladas. Pero, también, que tienen una gran capacidad resolutiva porque este enigma tenía una pequeña trampa en el enunciado y solo había que resolverlo con comprensión lectora.

Lo que hay que hacer para llegar a la respuesta final es prestarle atención a las comas que dividen las palabras. Entonces, el jugador descubrirá que se están mencionando números independientes. Y la manera más fácil de resolverlo es convertir el enunciado en números. Dos, siete, dos ceros=2, 7, 00. Por ende, la respuesta correcta es la C.

Respuesta correcta

Con estos desafíos, las personas pueden llegar a pasar varios minutos frente a la pantalla por la dificultad de los mismos, aunque hay algunos que tienen facilidad y dan con la solución rápidamente. Desde la época del aislamiento por la pandemia del coronavirus, estos juegos se popularizaron y cada vez más personas se suman a querer resolverlos.

Para los que les costó, se rindieron o no lo hicieron en el tiempo, todavía hay cientos de desafíos visuales para continuar con la práctica de estos juegos, como ¿cuál es el error evidente en este dibujo que nadie descubre?.

LA NACION