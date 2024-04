¿Es su rodilla o un bebé? La foto viral con la que una joven confundió a su novio y a sus familiares

Escuchar

Dentro del mundo de las redes sociales se conocen las historias más insólitas e, incluso, se viralizan fotos y videos que prestan a la confusión en tiempos de Inteligencia Artificial y edición. En este sentido, una joven publicó una foto normal desde el interior de su casa junto a un rayo de luz que ingresó por la ventana; sin embargo, su pose se prestó para una terrible confusión que involucró, además, a su novio.

La vida de Rebecca McGonigle transcurría con normalidad hasta que decidió publicar una selfie esta semana en su cuenta personal de Instagram. La joven de Glasgow, Escocia, aprovechó el pequeño rayo de luz que ingresó a su habitación para sacarse una adorable foto y juntó sus rodillas para posar.

Rebecca se sacó un par de selfies antes de publicarlas en sus redes sociales. Instagram: @rebeccamcgoniglex

“Pequeño huevo soleado”, escribió en el pie de la publicación; sin embargo, la rodilla izquierda quedó al descubierto, lo que generó una ilusión óptica entre sus amigos, familiares y seguidores. La rótula parecía la cabeza de un bebé recién nacido, de espaldas a la cámara.

¿Es un bebé o su rodilla?

La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales y la autora recibió miles de mensajes de extraños. “Dios mío, pensé que estabas sosteniendo a un recién nacido, pero es tu rodilla”; “¡¡¡Dios mío Becca!!! Se parece mucho a ti”; “Pensé que era un título muy extraño para un anuncio de nueva llegada, pero me gusta” y “¡Pensé que estabas embarazada!”, fueron algunos de los divertidos mensajes que recibió. Ante la reiterada cantidad de confusiones, Rebecca tuvo que salir a aclarar los tantos, ya que podía comenzar a circular una noticia falsa entre su entorno. “No estoy con un niño, es mi rodilla”, manifestó.

A pesar de la confusión, en la segunda foto del carrusel de Instagram se puede apreciar bien que llevaba puesto una pollera blanca y, por lo tanto, quedó al descubierto una de sus rodillas en la primera imagen. Algunos de sus amigos cayeron en la trampa y simplemente se dedicaron a felicitarla. Lo curioso es que esta divertida postal llegó a manos de su novio, Neil Pitman, quien se sorprendió: “¡Qué cara...!”.

¿Es un bebé o es su rodilla? Instagram: @rebeccamcgoniglex

En diálogo con MailOnline, Rebecca contó cómo se dieron los hechos con esta divertida confusión. “La iluminación era buena, así que pensé en tomar una foto para publicarla en las redes sociales y simplemente no me di cuenta”, introdujo, y luego añadió: “Un par de minutos después de publicarlo, mi amigo me envió un mensaje de texto y pensé ‘oh, no’ y luego un grupo de personas comenzaron a enviarme mensajes. Mi rodilla parece la cabeza de un bebé y mi falda parece una manta”.

En ese sentido, agregó: “Pensé ‘¿qué car...?’ y no estaba seguro de si borrarlo, pero pensé en mantenerlo porque es divertido. La gente me preguntaba seriamente si había tenido un bebé y era extraño responder a eso. Me alegro de que mi familia no lo haya visto primero y haya entrado en pánico. No me avergoncé porque era divertido y mi novio simplemente pensó ¿qué car... está pasando?’”.

Así que la próxima vez que Rebecca se tome una fotografía, deberá revisarlo bien dos veces antes de publicarlo.

LA NACION