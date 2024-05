Fue a renovar el documento y descubrió que no existía

Escuchar

Las historias más insólitas se pueden encontrar dentro de las redes sociales, que en los últimos años se convirtieron en un canal de comunicación para un sinfín de usuarios. Fue allí donde esta semana, trascendió el problema que tuvo la tiktoker e influencer de baile española, Jana Errando, a la hora de hacer un trámite que involucraba su documento de identidad. Todo terminó en una gran confusión con la que la joven descubrió que sus datos no estaban en el Registro Civil.

“No existo”, introdujo la joven en el video publicado en TikTok, que tuvo más de 70 mil likes en la red social. “No estoy registrada en el Registro Civil. No hay rastro de mi nacimiento y de mi existencia. Bienvenida a mis últimas 24 horas”, señaló.

Cuando, a los 14 años, le tocó renovar su documento, descubrió que algo estaba mal. A la hora de revisar los datos, notó que la fecha de nacimiento era incorrecta: decía que había nacido el 12 de diciembre, pero en realidad era el 14. Sin embargo, la partida de nacimiento decía que la joven estaba equivocada y el documento quedó así.

Jana tuvo múltiples errores cuando la inscribieron en el Registro Civil de Valencia. Foto/Instagram: @janaerrando

Este año, Jana quiso arreglar su situación. Además de lo engorroso que es contactar con el Registro Civil de Valencia, según sus palabras, a través de un email le respondieron: “Jana Errando no consta en el Registro Civil de Valencia”. Por lo que la joven mandó a su tía, que vivía cerca, a que busque una solución; pero en los registros digitales tampoco aparecía Jana. “Por nombre no aparece, pero por tomo sí sale una Jana. Pero no una Jana Errando, sino una Jana Errado”, indicó indignada.

“La cosa es que a mi padre, cuando fue a inscribirme en el Registro, el señor que lo atendió le estuvo cuestionando mi nombre, si era real o inventado. Parece que a ese señor se le habían cruzado los cables y en vez de escribir Errando, escribió Errado”, manifestó Jana. Pero esto no quedó ahí, ya que la mujer que fue a buscar la página de registro de Jana, se encontró que el apellido de su madre, Monje, lo habían escrito con “g”.

Y como si esto fuera poco, a la hora de encontrar el año de nacimiento, tenía un borrón, es decir, solo se veía los dos primeros números “19...”.

La tiktoker contó cómo fue su experiencia en el Registro Civil de Valencia. Foto/Instagram: @janaerrando

“No me llamo como me llamo, mi madre no es mi madre, no se sabe en qué año he nacido”, manifestó. Ante esta situación, su tía fue al hospital en Valencia para buscar el registro de su nacimiento, pero le respondieron que todos los archivos desde el 2000 para atrás no existían, habían sido eliminados porque ocupaban mucho espacio. Nadie se tomó la molestia de digitalizarlos, entonces, ya no existen. “No hay registro de que yo naciera en ese hospital”, continuó la joven.

¿Cómo concluyó esta historia?

Jana Errando lo explicó en sus redes sociales: “Ahora, la solución es que la jueza dicte sentencia con un papel del hospital que diga que no existe el archivo del libro de familia, con la partida de nacimiento errónea y con no sé... un testimonio de mi madre que me parió. Que diga cómo me llamo y qué día nací”. Lo más probable es que no le puedan cambiar la fecha registrada y deberá tener en el documento la fecha registrada. De todas maneras, eso lo dictaminará la jueza.

