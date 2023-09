escuchar

Las redes sociales se convirtieron en la plataforma idónea para que las personas cuenten sus historias y experiencias. De todo tipo y color, los usuarios eligen descargarse con un video que filman en su dispositivo móvil y, al volcarlo en su cuenta, encuentran recepción en sus seguidores, quienes lo escuchan atentamente y en los comentarios suelen darles consejos.

En el caso de TikTok, los contenidos suelen tener un tinte más emotivo, lo que genera empatía para quien está del otro lado de la pantalla. Así le sucedió a una chica llamada Melisa López, quien vive en España y contó cómo se enteró del engaño de su novio. En dos videos que colgó en su feed, la joven contó cómo la mascota de esta persona fue el puntapié inicial para conocer su estrategia.

“Cómo me pusieron los cuernos por una foto de un perro”, inició Melisa el relato, que optó por narrar en en dos partes y en ambas mientras se maquillaba su rostro. Al comenzar su punteo de los hechos que decantaron en el descubrimiento de la infidelidad, la protagonista de esta historia anticipó que su expareja era “tóxico” y que tenía bloqueado en su Instagram a ella y a sus amigas.

Una mujer contó cómo le fueron infiel y el video alcanzó miles de reproducciones

Acto seguido, explicó para orientar la historia: “Él tenía un pastor alemán como mascota, que tuvo cachorritos; y veo en Instagram cómo una chica está con uno de sus hijos, algo que me parecía bastante raro”, sostuvo, dando a entender que ese encuentro entre su exnovio y esa chica no fue fortuito. Para sacarse esta duda, decidió enviarle, vía WhatsApp, esta instantánea al chico, quien le explicó que “las madres de ambos eran amigas” y por ende estuvo en su casa.

Sin conformarle la explicación, pero con el tema terminado, Melisa deslizó que días más tarde visitó un centro comercial y se encontró a esta chica frente a frente: “Ella me mira, se asusta y empieza a correr hacia el otro lado. Yo por dentro me quedé pensando ‘qué le pasa’. Mi instinto hizo que corriera detrás de ella y cuando la alcancé le pregunté por qué se escapaba de mí, si a mí no me incomodaba que fueran amigos”, agregó.

Además de su actitud, una frase de ella la descolocó completamente. “Ah, ¿ustedes están juntos?”, soltó la tercera en discordia, quien le mostró algunos chats incriminatorios de su novio. “De repente saca su celular y me muestra la conversación que tuvieron. Prácticamente estaban juntos. Yo ni reaccioné, quedé en shock, no lo podía creer, así que empecé a sacarle fotos a su celular”, indicó, en una de las partes más candentes de la historia, que tomó un rumbo inesperado.

Contó cómo sufrió un acto de infidelidad y causó revuelo en TikTok

Según su testimonio, el hombre “negó absolutamente todo” y es por eso que surgió un nuevo encuentro con esta joven para poder deschavarlo. “Se me ocurrió un plan que era ponernos de acuerdo para encontrar en un sitio a la misma hora para ver su reacción. Yo a él hice que lo perdonaba, entonces fuimos a un parque y ahí fue donde aparecí de sorpresa. Cuando él me vio se puso a pensar qué estaba pasando y a la chica le dijo que nunca estaría con ella porque era gorda”, relató Melisa, quien convirtió esta historia en viral y muchos followers la felicitaron por su idea de desenmascarar a esta persona que quedó preso de un conflicto que no pudo solucionar.