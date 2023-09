escuchar

De acuerdo al Feng Shui, a la hora de decorar y ordenar la cocina hay que garantizar la presencia de tres objetos que serán fundamentales. El pequeño listado incluye un mueble, plantas y unos adornos de decoración. Al contar con estos elementos, se mejorará la circulación de energía en el hogar y se atraerá a la abundancia.

A la hora de decorar, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Más allá del gusto personal por cada uno de los objetos que se pueda elegir, también entran en consideración otros factores, como pueden ser la combinación con el entorno o el material del que esté hecho en cada caso particular.

Al profundizar en ese mundo, hay cuestiones que escapan a lo estético y presentan un desafío mayor. Más allá de lo visual, muchas personas buscan que su hogar tenga un buen orden energético. Para esto, hay cuestiones relevantes a tener en cuenta.

Con ese objetivo en mente, el Feng Shui suele ser la guía que toman muchos para llevar a cabo el orden necesario dentro de la vivienda. En ese sentido, hay tres objetos que no pueden faltar dentro de una cocina para atraer la abundancia.

En primer lugar, los que no pueden faltar son los objetos de cerámica. Estos elementos atraen la armonía y abundancia, de acuerdo a la filosofía china. Dada la versatilidad de este material para objetos de cocina, se puede pensar en muchas variantes. Al pensar rápidamente, la opción más fácil que aparece es la de adquirir platos de cerámica. Sin embargo, cualquier objeto cumplirá la función.

Los recipientes de cerámica son necesarios en una cocina, según el Feng Shui Shutterstock

En cuanto a los muebles, es importante tener al menos uno que esté hecho de madera. Al igual que la cerámica, se considera que este material es beneficioso para la energía que circula en la casa, por lo que siempre será buena idea tenerlo.

Por último, es el turno de un aliado fundamental en el tema, que contribuye con su presencia no solo en la cocina, sino en cualquier parte del hogar donde se ubique. Como cada espacio, la cocina debería contar con una planta. Según el Feng Shui, las plantas colaboran no solo a atraer la abundancia, sino que también absorben las energías negativas de la casa. Además, a nivel estético siempre colaboran a mejorar un espacio. No hay ningún tipo de planta que sea mejor que otra en esta tarea, por lo que la elección quedará a cargo de la persona.

Cualquier planta será beneficiosa en la cocina y en cualquier parte del hogar, según el Feng Shui Shutterstock

A nivel general, el Feng Shui propone que cada casa tiene una energía vital (Qi) y que el objetivo es que fluya de la mejor manera posible. Por ese motivo, será importante prestar atención a lo que requiere cada espacio y cuáles son los mejores recursos para garantizar la circulación de la energía en las diferentes partes del hogar.

En lo que respecta a la cocina, además de lo ya mencionado se recomienda tener un plato con frutas en la mesa y cuadros que representen prosperidad, todo con el objetivo de atraer la abundancia. Sumado a esto, también es fundamental no tener los cuchillos a la vista, colocar una foto familiar y mantener ordenada la heladera.