Una de las decisiones más importante en la vida de una persona es cuando se independiza. A partir de ese momento, las obligaciones se modifican y uno de los cambios más drásticos ocurre a la hora de cocinarse. Es ahí cuando uno deberá emplear las técnicas que aprendió de su familia o bien acudir al ingenio para conocer los secretos del mundo gastronómico.

A raíz de esta circunstancia, las personas podrán ver videos en las redes sociales para aventurarse a elaborar su propia receta, como le pasó a este usuario de TikTok llamado Ángel, que lamentó un descuido a la hora de cocinar un huevo duro y decidió subir el video a las redes sociales para que se convierta en viral.

“Mi mamá tenía razón cuando dijo que si me iba a vivir solo, no iba a sobrevivir”, expresó, en tono dramático, el autor de este contenido subido a la cuenta @angel_jvr_, donde además relató su travesía de cómo elaborar esta cocción particular del huevo.

Cocinó un huevo duro, pero el resultado lo decepcionó

A la hora de mostrar cómo fue su paso a paso, enfocó la hornalla donde estaba puesta una cacerola y explicó: “Quería hacer un huevo duro y me olvidé que se ponía entero y no había que romperlo”.

Con la cáscara en la mano y la clara y la yema en el agua, lamentó cometer un error de principiante.

Un usuario de TikTok mostró su error al querer hacer un huevo duro

Tras la publicación del video, otros usuarios se sintieron familiarizados con este acto fallido del tiktoker y le dejaron comentarios desopilantes. “En mi caso fue al revés, yo estaba fritando la salchicha y después me enteré de que se hervía”; “No me rio porque tranquilamente puedo ser yo”; “Si le ponen sal la cáscara sale más fácil”; “El verdadero problema no es el huevo, es que el agua debería estar hirviendo”; “Como lo echaste en agua fría a lo mejor no va a salir, pero en agua caliente y sin cáscara si se hace un huevo duro delicioso” y “Quería hacer un huevo duro y le salió una galaxia”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que tuvo una gran aceptación en TikTok.

A su vez, los usuarios le remarcaron que esa manera no era la convencional, pero que tal vez, sin darse cuenta, generó otra receta sin darse cuenta. “Y así se inventó el huevo escalfado”, comentó una persona para alentar al creador del contenido.

