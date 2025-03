La NASA descubrió un “caramelo” en la superficie de Marte

Un nuevo hallazgo en Marte despertó la curiosidad de científicos y fanáticos del espacio. La cámara del rover Curiosity de la NASA captó una imagen de un objeto nunca antes visto en el planeta rojo. Su forma y color hizo que fuera comparado con un “caramelo” en la plataforma Reddit, donde rápidamente la fotografía se volvió viral y generó gran cantidad de especulaciones sobre el origen de este misterioso objeto.

El ente perdido en el espacio tiene una apariencia lisa y ovalada, con un tono blanco pálido que resalta sobre la superficie rocosa del planeta rojo. Su sombra proyectada sugiere que está ligeramente elevado, lo que llevó a algunos a pensar que podría flotar. Este fenómeno les recordó a muchos el famoso avistamiento del “OVNI Tic Tac”, observado en la Tierra por pilotos de la Marina de Estados Unidos, en 2004.

Si bien la imagen generó diversas teorías entre los fanáticos de los ovnis, los científicos mantienen una postura más cautelosa. Expertos en geología planetaria explicaron que la formación de rocas con formas inusuales es común en Marte debido a la erosión y las condiciones atmosféricas extremas. Algunos sostienen que podría tratarse de un mineral cristalizado o de una roca erosionada por el viento marciano durante millones de años.

“No es raro encontrar rocas con formas sorprendentes en Marte. La erosión eólica, combinada con procesos geológicos desconocidos, puede dar lugar a estructuras que parecen esculpidas a mano”, le comentó el astrobiólogo Michael Peterson de la NASA al diario británico The Sun.

Las imágenes fueron captadas por la NASA

Pero esta explicación científica pareció no ser suficiente para aquellas personas que creen en la existencia de objetos voladores no identificados. Algunos usuarios sostuvieron que el objeto no es una simple roca, sino una posible evidencia de tecnología superior a las conocidas en la Tierra. “Si cuando volvamos a ese sitio el objeto ya no está, sabremos que no era una simple roca”, escribió un usuario en un foro de discusión sobre vida extraterrestre.

¿Cuándo prevé la NASA conocer Marte?

Mientras la comunidad científica analiza este curioso hallazgo, la NASA sigue adelante con su misión de exploración en Marte. En septiembre de 2023, la agencia espacial publicó un informe detallado sobre la búsqueda de vida extraterrestre y el uso de Inteligencia Artificial para identificar posibles indicios en otros planetas.

La agencia espacial norteamericana tiene previsto el envío de una misión tripulada a Marte para el año 2030, con el objetivo de estudiar el planeta en mayor profundidad y probar tecnologías que podrían permitir una colonización futura. Mientras tanto, misiones robóticas como las que encontraron al “caramelo marciano” recopilan datos esenciales que permiten preparar el terreno para la llegada de los astronautas.

¿Cuánto tardaríamos en llegar a Marte?

Quien también habló sobre la posibilidad de visitar Marte antes de lo previsto fue el propio Elon Musk, consejero de Donald Trump e ingeniero en jefe de SpaceX. El empresario también prevé enviar un cohete llamado Starship a finales de 2026.

“Starship saldrá para Marte a finales del año que viene, con Optimus a bordo. Si esos aterrizajes van bien, los aterrizajes con humanos podrían empezar en 2029, aunque 2031 es la fecha más probable”, escribió Musk en su red social X.

LA NACION