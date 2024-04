El impactante vestido azul de la reina Máxima que se robó todas las miradas por un detalle bordado

Escuchar

Cuando se combinan las palabras “realeza” y “moda”, es inevitable no pensar en Máxima Zorreguieta. La reina de los Países Bajos es toda una fashionista y aunque a la hora de vestirse siempre se mantiene dentro de lo establecido por el protocolo, eso no le impide jugar con sus looks, combinar texturas y deslumbrar a todos con piezas únicas. Justamente esta semana, tuvo un compromiso real en Ámsterdam y para la ocasión se lució con un impactante vestido color azul marino, el cual causó sensación por un elegante y sofisticado detalle.

Para Zorreguieta, la moda es una forma de expresarse y de comunicar un mensaje. Ella es una defensora del medio ambiente y a diario promueve la moda circular, lo cual se refleja en que, en varias ocasiones, repite outfits. De esta manera, demuestra que no es necesario un vestido nuevo para cada evento, sino que una misma prenda puede tener una segunda vida. Asimismo, hay piezas que no pueden faltar en su guardarropa: las chaquetas, las polleras tiro alto, los abrigos de paño y los stilettos. En cuanto a los colores, se puede decir que el gris, el bordó, el blanco, el marrón y el azul, son de sus favoritos.

Para su más reciente compromiso en Ámsterdam, la reina Máxima sacó de su guardarropa un vestido de Oscar de la Renta y, una vez más, causó furor (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

En su más reciente evento, que tuvo lugar en Ámsterdam, la reina sorprendió con un elegante vestido color azul de manga larga de Oscar de la Renta. Lejos de ser liso, la pieza tenía un elegante bordado de flores de encaje blanco que se extendía en una de las mangas y en parte de la falda. Este sofisticado detalle fascinó a los fanáticos. Para completar el look, sumó unos stilletos -su modelo de zapato predilecto-, un sobre en el mismo color, unos pendientes plateados con piedras azules y pulseras doradas.

No obstante, el accesorio distintivo fue el sombrero azul, perfectamente combinado con el vestido. Además, sumó unos guantes negros de cuero. Fue Patrick van Katwijk, fotógrafo de la realeza y el encargado de retratar a Zorreguieta desde hace años, quien capturó la escena y compartió las postales en las redes.

El vestido azul marino tenía bordadas unas flores de encaje blancas (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Máxima Zorreguieta se lució con un elegante vestido de Oscar de la renta (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

En esta oportunidad, Máxima Zorreguieta reafirmó, una vez más, su compromiso con el medio ambiente. Lució este vestido de Oscar de la Renta el año pasado, cuando asistió al 51º Congreso de la Asociación Holandesa de psiquiatría. Allí también usó sombrero, pero en lugar de pendientes de plata usó unos colgantes de zafiro, a tono con el vestido, y un anillo de la misma gema.

Rodeada de tulipanes, Máxima logró la postal soñada de cualquier turista y deslumbró con su look

La realeza de los Países Bajos tiene seguidores en varias partes del mundo. En las redes sociales, hay cuentas que así como recopilan imágenes de las actividades diarias de la reina, también suelen compartir algunas postales retro para rememorar un evento importante o algún atuendo destacado. Justamente, la semana pasada, el perfil de Instagram @queenmaxima, publicó una foto de Zorreguieta rodeada de tulipanes - la planta característica de los Países Bajos - y luciendo un look monocromático a puro estilo: una pollera tiro alto, una camisa, unos stilettos y una vincha floral, todo en color rosa.

La foto de Máxima rodeada de tulipanes que se viralizó en las redes (Foto: Instagram @queen.maxima / Patrick van Katwijk)

Según advirtió el perfil de Instagram que compartió la foto, la misma fue tomada por Patrick van Katwijk. Aunque la publicación se realizó la semana pasada, lo cierto es que la imagen data de 2021 y la locación elegida fue Keukenhof, el parque de tulipanes ubicado en Lisse, en los Países Bajos. Este es uno de los destinos turísticos más destacados de la zona por la maravillosa vegetación que posee.