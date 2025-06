Las cinco preguntas que demuestran si realmente sos feliz con tu pareja, según prestigioso psicólogo

Con el paso del tiempo, las relaciones de pareja pueden cambiar, incluso el sentimiento. Para bien o para mal, todo vínculo se modifica, porque las personas también cambian. Por eso, es importante conocer profundamente al otro y prestar atención a cómo evoluciona la relación. Recientemente, Mark Travers, doctor en Psicología por la Universidad de Cornell y la Universidad de Colorado, evaluó cinco preguntas clave que pueden ayudar a determinar si una pareja es verdaderamente feliz o si, en realidad, permanece unida solo por costumbre.

Estar mucho tiempo con alguien no siempre significa que el amor sigue intacto (Foto ilustrativa: Freepik)

“La mayoría de las parejas creen que se conocen bien, pero la verdadera intimidad es mucho más que simplemente poder nombrar la comida o los programas de televisión favoritos de tu pareja”, explica en su artículo publicado en el sitio CNBC Make It. Para él, las parejas más felices tienen un nivel de comprensión el uno del otro que va mucho más allá de lo superficial y esto les permite responder con facilidad a cinco preguntas clave que revelan cuán sólido es el vínculo entre ambos.

El especialista asegura que los individuos que tienen las relaciones más felices y exitosas ven en su pareja lo que otros no pueden o normalmente pasarían por alto, ya que no le prestan atención. Por eso enfatiza que si pueden responder de forma clara y concisa las preguntas, la relación se basa en un nivel de comprensión y conexión muy profunda y deseada. En caso de no saber qué responder, es entonces el momento adecuado para preguntarle al otro.

El amor auténtico se renueva, se sostiene en el respeto, en el deseo de crecer juntos a pesar de los años y en la voluntad de seguir eligiéndose día a día (Foto ilustrativa: Freepik)

¿Te acordás de algún gesto o momento pequeño pero significativo que haya tenido tu pareja? Esta es la primera pregunta que sugiere el especialista. Puede ser algo que lo/la haya marcado en su niñez o adolescencia. “Si conoces alguno de estos pequeños recuerdos fundamentales en la vida de tu pareja, significa que tuviste el tipo de conversaciones profundas que revelan los hilos invisibles de su personalidad”, expresa Travers.

Esta es la primera pregunta que sugiere el especialista. Puede ser algo que lo/la haya marcado en su niñez o adolescencia. “Si conoces alguno de estos pequeños recuerdos fundamentales en la vida de tu pareja, significa que tuviste el tipo de conversaciones profundas que revelan los hilos invisibles de su personalidad”, expresa Travers. ¿En qué piensa o a qué recurre para desconectar? Ante este dilema, el psicólogo comenta: “Esto es mucho más que un simple hábito peculiar; es una ventana a cómo tu pareja lidia con el estrés . Si sabés la respuesta, significa que comprendés su funcionamiento interno, y esa es una cercanía poco común".

Ante este dilema, el psicólogo comenta: “Esto es mucho más que un simple hábito peculiar; . Si sabés la respuesta, significa que comprendés su funcionamiento interno, y esa es una cercanía poco común". ¿Qué situación social le incomoda en secreto, aunque nunca lo admita? . Algunas personas tienen fobias, trastornos o miedos marcados desde la infancia que prefirieren guardarlos para sí mismos. Sobre este punto, Travers advierte: “ Las parejas felices no solo son conscientes de estas pequeñas inquietudes, sino que saben cómo ayudar a su pareja a sentirse más cómoda en esas situaciones , sin necesidad de que se lo pidan".

. Algunas personas tienen fobias, trastornos o miedos marcados desde la infancia que prefirieren guardarlos para sí mismos. Sobre este punto, Travers advierte: “ no solo son conscientes de estas pequeñas inquietudes, sino que , sin necesidad de que se lo pidan". ¿Qué hábito heredado de sus padres le gustaría cambiar? Todos adquirimos rasgos, conductas o maneras de expresarnos que vienen de quienes nos criaron, ya sean padres, tíos, abuelos o hermanos. Y de esta forma, cargamos con huellas emocionales y conductuales aprendidas de nuestra familia, que impactan en cómo nos comportamos. “Si sabés con qué hábito lucha tu pareja, significa que tuviste conversaciones íntimas sobre la dinámica familiar que la moldeó en quien es hoy. Estos son los tipos de detalles que la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de aprender, o simplemente no les interesa", analiza el experto.

Todos que vienen de quienes nos criaron, ya sean padres, tíos, abuelos o hermanos. Y de esta forma, aprendidas de nuestra familia, que impactan en cómo nos comportamos. “Si sabés con qué hábito lucha tu pareja, que la moldeó en quien es hoy. Estos son los tipos de detalles que la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de aprender, o simplemente no les interesa", analiza el experto. ¿De qué logro se siente realmente orgulloso/a, pero rara vez lo dice? Puede ser una acción simple, un logro profesional o personal. “Si conocés alguna de sus victorias no reconocidas, significa se siente lo suficientemente segura como para compartir con vos sus momentos más humildes y significativos. Ese tipo de confianza es invaluable en una relación”, concluye el especialista.