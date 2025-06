El ejercicio para mejorar la relación de pareja que recomienda una psicóloga

En medio de la complejidad de las relaciones humanas, el desgaste que puede desencadenar la vorágine de la semana y los compromisos laborales, hace en repetidas ocasiones que la relación de pareja quede a un segundo plano. A raíz de esto, la psicóloga española Andrea Vicente reveló un ejercicio ideal para afianzarla.

Una especialista señaló cuál es la práctica que recomienda a las parejas que hacen terapia con ella Pexels

A través de su perfil de TikTok, @psicologa_andreavicente, en el que acumula poco más de medio millón de seguidores, la especialista señaló cuál es la práctica que le recomienda a las parejas que hacen terapia con ella. “Durante una semana, escribí todo lo que te gusta de tu pareja, todo. Desde los detalles más pequeños, que es cómo te prepara el café, por ejemplo, o cómo te abraza al llegar a casa, hasta lo más profundo o abstracto, los valores que compartís, su forma de acompañarte cuando lo necesitás”, comenzó la explicación.

Andrea Vicente, la terapeuta española que se destaca en temas de pareja (Foto: Captura TikTok)

En ese sentido, aclaró que es mejor hacerlo sin decir nada, pero sí es un gran paso proponerle al otro que haga lo mismo. “Al cabo de siete días, se sientan y se leen en voz alta lo que escribieron”, agregó.

Y completó: “Este ejercicio es muy potente porque cambia el foco. Nos pasamos el día detectando errores, quejándonos de lo que nos molesta. Pero con este ejercicio nos enfocamos en lo que sí funciona, lo que uno, lo que valorás”.

Algunas de las reacciones de las recomendaciones que birndó la especialista (Foto: Captura TikTok/@psicologa_andreavicente)

Hasta el momento, el posteo acumula diez mil likes y recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes se mostraron interesados en la recomendación de la psicóloga e incluso muchos aprovecharon para contar sus experiencias. “¡Qué bonitas las terapias de pareja. Ojalá siempre se hicieran estas cosas!“; ”Pues no veo nada, no me preparó la comida en diez años, no me ayudó nunca en la vida ni tuvo un detalle. Jamás se ha preocupado de cómo me siento. Me acabo de deprimir" y “Es muy importante en mi vida, nos damos mucho amor y lo quiero hasta llegar a mayor”, dijeron algunos.

En caso de que no estés seguro si lo que necesitás es más conexión con tu pareja, Mark Travers, un psicólogo especializado en relaciones, personalidad y propósito, reveló en colaboración con CNBC Make It, cuáles son las preguntas que hay que responder afirmativamente para saber si el vínculo es el ideal:

Si no fuesen pareja, ¿seguirían siendo amigos cercanos? : imaginar a su pareja como un simple amigo y preguntarse si aún querrías pasar tiempo con ella

: imaginar a su pareja como un simple amigo y preguntarse si aún querrías pasar tiempo con ella ¿Te gusta quién sos cuando estás cerca de tu pareja? : estar con tu pareja debe significar sentirse seguro, confiado y motivado

: estar con tu pareja debe significar sentirse seguro, confiado y motivado Si supieras que tu pareja nunca cambiará, ¿aún querrías estar con ella? : todos tienen defectos, pero si puedes decir que la elegirías, si te quedaras exactamente como es, vas por buen camino

: todos tienen defectos, pero si puedes decir que la elegirías, si te quedaras exactamente como es, vas por buen camino Cuando tenés una buena noticia, ¿tu pareja es la primera persona a la que querés contárselo?: que te suceda esto, es una de las señales más claras de una relación sólida con tu pareja.

La confianza es el cimiento sobre el que se construye una relación saludable (Foto: FreeP¡CK)

Además, destacó que la confianza es el cimiento sobre el que se construye una relación saludable y que todas las preguntas mencionadas anteriormente están intrínsecamente relacionadas con este aspecto fundamental. “Cuando la confianza es inestable, el amor puede empezar a sentirse frágil. Pero la confianza no es algo que se gana pasivamente, sino algo que se construye activamente”, concluyó el especialista.