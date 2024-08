Le dieron nueve meses de vida, pero sobrevivió 45 años más por mudarse a una isla de la “zona azul”

Escuchar

La historia de Stamatis Moraitis es una de las más impresionantes de los últimos años. Todo comenzó cuando decidió mudarse de su Grecia natal a los Estados Unidos en su juventud; sin embargo, en 1976, lo que parecía color de rosas tuvo un giro inesperado: lo diagnosticaron con cáncer de pulmón. En su momento, los especialistas le dieron de seis a nueve meses de vida, entonces, tomó la decisión de regresar a su país y establecerse en la isla Ikaria para vivir sus últimos días.

Una persona puede tomar la noticia de un cáncer terminal de muchas maneras y, en el caso del griego, él decidió alejarse de Norteamérica para que nadie tuviera que pagar los altos costos de su funeral. Además, no se sometió a un tratamiento de quimioterapia ni a otro alternativo. Solo se instaló en la isla de Ikaria, que es considerada de la “zona azul”, donde las personas son más longevas, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta por qué.

Stamatis Moraitis celebró su 98 cumpleaños el 1 de enero BBC

Stamatis Moraitis se fue a vivir junto a sus amigos y familiares, y el tiempo estipulado de vida pasó a un segundo plano con el correr de los meses. Esos meses se transformaron en años y ya se cumplieron 45 desde el diagnóstico. El 1 de enero de este año, el griego cumplió 98 años, y el pronóstico que le habían dado en Estados Unidos ya se convirtió en cosa del pasado.

“En ese tiempo era muy costoso tener un funeral en ese país. Así que le dije a mi esposa que me iría a casa, a Ikaria, para que me enterraran con mis padres”, introdujo el hombre en diálogo con la BBC y luego añadió: “Encontré a mis amigos en el pueblo donde nací y comenzamos a beber. Pensé que por lo menos moriría feliz”.

“Nos juntábamos todos los días, tomábamos vino y esperábamos. El tiempo pasó y me fui sintiendo cada vez más fuerte. Nueve meses después me sentí bien. A los once meses estaba mejor. Y ahora, 45 años más tarde, ¡sigo acá!”, manifestó Moraitis. Lo curioso fue que quiso compartir esta experiencia con sus médicos, pero no lo logró. “Hace unos años regresé a Estados Unidos y busqué a mis médicos. Pero no pude encontrarlos. Todos estaban muertos”, indicó.

La gran pregunta que se hicieron todos con su historia es cómo lo logró, y lo cierto es que son muchos los factores que pudieron haber influido; sin embargo, para el hombre la respuesta es “el vino”. “Es puro, no se le agrega nada. El vino que se produce comercialmente tiene conservantes, que no son buenos. Pero este vino que nosotros hacemos es puro”, explicó.

La isla Ikaria de Grecia es considerada una de las 5 "zonas azules" del mundo por la longevidad de sus habitantes Gianluca Colla Nat Geo Image Collection

A pesar de su teoría, existe otra atribuida a la isla Ikaria, que pertenece a la “zona azul”, donde se reconoce que sus habitantes viven más tiempo y gozan de mejor salud. Otras localidades que integran estas zonas son Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Región de Ogliastra en Cerdeña, Península de Nicoya en Costa Rica, según el escritor Dan Buettner y la revista National Geographic.

En cuanto a Ikaria, investigadores de la Universidad de Atenas realizaron un estudio de residentes de más de 65 años y el resultado fue que viven 10 años más que la mayoría de los europeos y gozan de mejor salud. ¿Por qué se da esto? Puede ser una multiplicidad de factores, pero, sobre todo, es el estilo de vida. Lo cierto es que, en estas áreas, la dieta es a base de pescado y vegetales, y el consumo de carne es relativamente bajo.

Además, las personas son físicamente activas aún en edades como los 90 años. El ritmo de vida es más lento y las siestas al mediodía son muy comunes. Las tasas de tabaquismo son bajas, al igual que las tasas de depresión y demencia. Las enfermedades cardiovasculares, así como también el cáncer, se desarrollan más tarde que en otras regiones. En conclusión, se puede decir que se dan una serie de condiciones para que las personas sean más activas, sociales y sanas, y estén menos expuestas al estrés, lo que finalmente los aleja de las enfermedades.

LA NACION