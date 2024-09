Le hizo un chiste de mal gusto a su novia en el altar y fue repudiado por todos

Escuchar

Un insólito episodio sacudió las redes sociales y anticipó lo que promete ser una temporada explosiva del reality show de citas Married at First Sight UK. El programa, que pronto volverá a la pantalla chica británica, tuvo un arranque controvertido cuando uno de los participantes decidió dar el “sí, quiero” con una dentadura postiza.

El video promocional, que se volvió viral en cuestión de horas, muestra a Kieran, un mecánico de 28 años, cuando se coloca unos dientes falsos justo antes de que su futura esposa, Kristina, una paseadora de perros de 30, haga su entrada triunfal al altar. “Esto podría acabar muy mal”, confesó Kieran, consciente del riesgo que corría: “Pero sólo quiero saber si esta chica es divertida”.

La reacción de Kristina no se hizo esperar. Incapaz de mantener la compostura, la novia estalló en una mezcla de risa y horror. “Estos dientes. ¿Qué carajo?”, fue todo lo que pudo articular entre carcajadas nerviosas.

El clip desató una ola de comentarios en las redes. “Estoy totalmente a favor de querer saber si alguien ‘coincide con tu onda’ con bromas, etc., pero no en ese momento”, opinó un usuario. Otro fue más lapidario: “Esto simplemente resume lo poco serio que es este programa”. No faltó quien comparara a Kieran con personajes de ficción: “Este tipo se parece a Cletus de Los Simpson”, bromeó un tercero, haciendo referencia al personaje de la popular serie animada.

La polémica broma de Kieran no cayó en gracia ni siquiera entre sus allegados. Uno de sus padrinos de boda expresó su preocupación y advirtió que el chiste podría hacerlo parecer “un poco inmaduro”.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Kieran hace de las suyas con la polémica dentadura. En septiembre de 2023, el mecánico compartió en Instagram un clip titulado “Esta es la razón por la que estoy soltero”, donde interpreta a dos personajes, uno de los cuales luce los ya infames dientes postizos.

Kieran, sonriente, muestra la dentadura postiza momentos antes de la ceremonia

El incidente contrasta fuertemente con las expectativas de Kristina, quien se dirigía al altar con la ilusión de encontrar nada menos que “amor incondicional”, según se escucha en la voz en off del video.

Married at First Sight UK es la versión británica de un formato que ganó popularidad en varios países. El concepto del programa es tan simple como polémico: emparejar a desconocidos que se ven por primera vez en el altar, donde deben decidir si se casan o no.

La nueva temporada del reality promete ser un cóctel de emociones, risas y, probablemente, más de un momento incómodo. Mientras tanto, el público se pregunta si la broma de Kieran habrá sido el fin de su breve matrimonio o si Kristina, una vez superado el shock inicial, habrá apreciado su sentido del humor. Sea como fuere, este peculiar comienzo augura una temporada que dará mucho de qué hablar.

