Las propuestas de casamiento siempre son conmovedoras y más aún cuando tienen una cuota de creatividad que sorprende tanto a la persona protagonista como a los espectadores.

En un video que compartió ceciarmy en X, se puede ver una propuesta más que creativa. “Este chico le dijo a su novia que le grabara un tutorial de cómo esconder una cerveza en la nieve y acabó de la forma más inesperada”, escribió en el tuit que obtuvo más de un millón de reproducciones.

Este chico le dijo a su novia que le grabara un tutorial de cómo esconder una cerveza en la nieve y acabó de la forma más inesperada pic.twitter.com/sCsiZxosvi — ceciarmy (@ceciarmy) March 10, 2024

En el video se puede ver como el joven hace una introducción de cómo mantener fría una cerveza. “Familia, como cada año, mi consejo de la nieve: cómo esconder una cerveza. En esta ocasión, cerveza georgiana. Yo me he buscado esta piedra que me va a indicar dónde he guardado la cerveza, pero no es una cerveza cualquiera, ahora os lo voy a enseñar”, explica.

Luego de hacer un agujero en la nieve y ocultar la cerveza, el hombre continúa con su “tutorial”: “Ahora, hay que acordarse muy bien de dónde está y para acordarnos bien de dónde lo he metido, me he traído una cosa para marcarlo, que seguro que no se nos olvida”, señala. El joven busca algo en su abrigo y, cuando parece que va a sacar un marcador, saca el anillo de compromiso y le pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”.

La joven muy emocionada le dice que si y entre llantos y risas se abrazan dando por concluida esta inusual pero efectiva propuesta de casamiento que generó más de 120 comentarios. “¿Pero se bebieron la cerveza? Eso es lo importante”, “El último romántico”, “Inolvidable para ambos”, “Es el vídeo más bonito que vi en mi vida”, “Se merecen lo mejor del mundo estos dos”, “Este hombre inventó la creatividad” e “Iba a ser épico y acabó siendo legendario”, fueron algunos de los comentarios más relevantes.

Le propuso casamiento de una manera inusual y la reacción de su novia se volvió viral

Muchas propuestas de matrimonio suelen ser sorprendentes para alguna de las dos personas involucradas, y la gran mayoría llevan mucho tiempo de planificación y detalles. Sin embargo, es cierto es que muy pocas logran ser realmente originales, pero este es otro de esos casos.

La propuesta de una joven pareja, que decidió comprometerse durante un espectáculo de pájaros, fue realmente de lo más original y por eso, rápidamente, se viralizó. Lo primero que sucedió fue que la conductora del show le preguntó a la audiencia si alguien quería conocer al pájaro que ella estaba sosteniendo: Euli, una cacatúa colirroja. La novia subió sus brazos, indicando que ella sí quería conocerlo.

Segundos después, el pájaro voló hacia ella mientras que la joven sostenía en su mano un billete. La cacatúa le quitó el billete, voló de regreso a la conductora y volvió hacia la novia con la propuesta escrita en un papel. El novio, en ese momento, se puso de rodillas y le pidió matrimonio mostrándole un anillo. Como era de esperarse, la joven le dijo que sí. El momento emocionó a todos los presentes y a los usuarios de las redes sociales, que no tardaron en hacerlo viral.