Lo dieron por muerto y cuando preparaban el cuerpo “revivió”: “Fue muy caótico”

Un hecho de no creer pasó en el Hospital Baptist Health Richmond, Kentucky, Estados Unidos, cuando Anthony Thomas Hoover II, de 36 años, sufrió una sobredosis de drogas y fue llevado a un centro asistencial. Horas más tarde de su ingreso a la institución fue declarado muerto por una supuesta muerte cerebral. Acto seguido, fue llevado al quirófano para evaluar la idoneidad de sus órganos, ya que estaba en la lista de donantes y los médicos decidieron hacerle un cateterismo para ver en qué condición estaban.

Su hermana, Donna Rhorer, contó cómo fue llevado a este hospital, donde en octubre le comunicaron que iban a tener que ser desconectado, ya que Anthony Thomas no contaba con reflejos ni ninguna actividad cerebral. Aunque ella no creía lo que le estaban diciendo, cuando su hermano estaba saliendo de la Unidad de Cuidados Intensivos notó que algo no estaba bien con él, sus ojos se abrían y aparentemente seguían los movimientos, pero al preguntarle a los doctores ellos le dijeron que era algo normal.

“Nos dijeron que eran solo reflejos, algo normal. ¿Quiénes somos para cuestionar el sistema médico? Pero fue como su manera de hacernos saber que todavía estaba vivo”, dijo Rhorer. Pero la situación volvió a tornarse aún más caótica para este paciente cuando llegó al quirófano, ya que ni los mismos médicos entendían qué estaba pasando y uno de ellos decidió brindar una entrevista al medio de comunicación NPR, testificando lo que se vivió aquel día en la sala.

“Se movía, se agitaba, se agitaba en la cama. Y luego, cuando nos acercamos, se podía ver que se le saltaban las lágrimas. Estaba llorando”, relató Natasha Miller, médica especializada en trasplantes. Natasha era a su vez la encargada de retirar los órganos de Anthony para la preservación, pero al ver esta situación junto con los demás colegas presentes en la habitación solicitaron que el joven sea llevado nuevamente al área de recuperación.

“El cirujano que me contrató me dijo: ‘No me interesa. No quiero tener nada que ver con esto’. Fue muy caótico. Todo el mundo estaba muy molesto”, afirmó Miller, por la forma en que fue manejada la situación con este paciente. Quienes habían solicitado la coordinación de realizar los trasplantes del cuerpo habían sido los funcionarios de Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA), quienes hasta el día de hoy niegan que este incidente haya sucedido tal cual lo relataron el resto de los médicos presentes.

Nyckoletta Martin, una activista promotora de la donación de órganos, fue la encargada de revisar este caso y lo describió de la siguiente manera: “La peor pesadilla de todos. ¿Estar vivo durante una cirugía y saber que alguien te va a abrir y te va a sacar partes del cuerpo? Es horrible”.

El presidente y director de operaciones del hospital negó el incidente y en una entrevista al medio NPR dijo: “Nadie en KODA fue presionado nunca para recolectar órganos de ningún paciente vivo”. Mientras tanto, la hermana de Hoover es ahora su tutora legal y su hermano, a quien no le dan muchos meses de vida, está luchando con su memoria y con volver a caminar y recuperar el hablar. “Me siento traicionada por el hecho de que la gente que nos decía que tenía muerte cerebral y luego despertó... están tratando de jugar a ser Dios. Me siento traicionada. Estas personas están tratando de jugar a ser Dios”, manifestó Rhorer.

Autor: Wendys Loraine Pitre Ariza

El Tiempo (Colombia)