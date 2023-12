escuchar

A lo largo de la historia se han dado a conocer muchos casos de personas que afirman haber vuelto de la muerte y, como si esto fuera poco, haber visto algo durante esos críticos momentos. Este fue el caso de Kirsty Bortoft, una mujer británica de 49 años que se estuvo muerta durante 40 minutos, pero cuando los médicos lograron reanimarla, volvió a la vida con varias cosas para contar que sorprendieron a todos.

Esta historia comenzó en enero de 2021, cuando Kirsty se preparaba para tener una romántica cita con su prometido, Stu. Sin embargo, mientras esperaba que él la pasara a buscar, se descompensó en el living y minutos más tarde su novio la encontró inconsciente en el sillón.

Rápidamente, la llevo a urgencias del hospital más cercano para que la reanimaran, pero en ese momento le confirmaron que había muerto. A pesar de ello, los médicos continuaron con la tarea y cuarenta minutos después de haber llegado, lograron reanimarla. Además del milagro de volver a la vida, la mujer sorprendió a todos por lo que contó después.

En ese momento tan crítico para su vida, le dijeron que su novia tenía solo un 6% de sobrevivir y que se preparara para la peor noticia. Kirsty había sufrido un paro cardíaco y, para protegerla, la pusieron en coma inducido, pero el RCP funcionó y lograron reanimarla.

Al despertar, Kirsty aseguró: “Tuve una descarga de información”. En diálogo con The Sun añadió que había pasado algo mágico porque “algo la trajo de nuevo a la vida”. A pesar de estar inconsciente en la sala, ella sabía exactamente todo lo que acontecía a su alrededor.

Como si esto fuera poco, su amigo que era “psíquico” se contactó con su hermana para preguntarle que estaba pasando en ese momento. “Dijo que mi espíritu estaba en su salón y que yo le estaba pidiendo que escriba una carta para mi papá y mis hijos”, señaló Kirsty.

En ese encuentro que tuvo mientras estaba “sin vida”, ella le dijo que no iba a poder sobrevivir porque su cuerpo no se lo permitía. No obstante, su amigo le dio ánimos e insistió en que “era fuerte” y que “tenía que volver”.

“Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta de que no te morís, solo tu cuerpo sigue adelante. Mi misión acá todavía no terminó”, continuó la mujer.

Por otro lado, su novio señaló que cuando la encontró estaba recostada en el sillón con los ojos abiertos y “sin vida”. Algunas figuras hexagonales le salían en toda la piel y cuando se dio cuenta de que no estaba respirando, rápidamente la llevo a la guardia del hospital más cercano para poder salvarle la vida.

En la actualidad, Kirsty cuenta su historia de vida para ayudar a los demás con sus problemas de ansiedad y depresión. En este proceso pudo “curarse más rápido” gracias a la meditación. “Sin la oscuridad no sabes qué es la luz. Creo que estamos acá para despertar, crecer y alinear nuestras vibraciones”, concluyó la mujer que volvió de la muerte.

