En los últimos días, un video ha causado revuelo en las redes sociales: allí se ve a una mujer contando cómo tomó el valor para “dar el primer paso” e invitar a salir a un hombre en el que estaba interesada.

Este acto ha generado una serie de reacciones y reflexiones en torno a los roles de género y las expectativas sociales en las relaciones interpersonales, los internautas aplauden el acto y aseguran que las mujeres deberían seguir el ejemplo.

Este acto de la joven argentina, identificada en TikTok como @ro.mi.na.j, desafía las normas tradicionales de género y rompe con estereotipos arraigados en la sociedad, ya que, históricamente, se ha esperado que los hombres tomen la iniciativa en el ámbito romántico, por lo que esta acción representa un cambio significativo en la dinámica de las relaciones.

En la grabación compartida en redes sociales, se ve cómo la mujer que camina por las calles de Buenos Aires, dice: “Me enamoré, me enamoré del carnicero, yo no como carne y es la primera vez que entro en esa carnicería porque mi hermano me pidió que le comprara milanesas y no, no, no, yo le voy a pasar mi número a ese hombre”, comenta mientras se devuelve al lugar.

La mujer continúa con su camino y se ve entrar al lugar, que aparenta ser una carnicería, como menciona anteriormente, y de repente se escucha decir: “Viste que yo te compré recién, bueno, la verdad, solo quiero decirte que me pareciste muy lindo, y quería saber que si querés te puedo pasar mi número y si querés me hablás y vamos a hacer algo”.

La joven se volvió viral en TikTok

Para sorpresa de todos, el hombre respondió: “Muchas gracias, bueno, sí quiero, dale, pásame tu número”. La reacción del público ha sido variada, desde muestras de apoyo y admiración hasta críticas y cuestionamientos.

El video ha generado un debate sobre la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Algunos han elogiado el gesto como un paso hacia la igualdad en las relaciones, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre la reacción social y las expectativas de género.

