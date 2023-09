escuchar

Las imágenes de una cerdita que camina libremente por la zona de Avenida Italia y José Batlle y Ordóñez en Uruguay viene circuló en redes sociales en los últimos días. Transeúntes y conductores filman y sacan fotos del animal y se expresan, algunos con asombro, otros con ternura y algunos más preocupados por el bienestar del animal, que cruza una de las avenidas más transitadas de la capital con mucha tranquilidad.

Su nombre es Olivia y tiene 10 meses. Su dueño, Brian, contó a El País que la tiene consigo desde el 2 de enero, cuando buscó una mascota que lo acompañara en su día a día en la barbería, ubicada en esa esquina de la ciudad. Según el joven, es tranquila y está la mayor parte del tiempo durmiendo, pero él prefiere llevarla a pasear a la rambla o al campo para que haga ejercicio.

“Busca mimos todo el día”, contó Brian y la calificó como una compañera “muy obediente”, a la que prefiere pasear sin correa, pero nunca sola. En la barbería trabajan cinco jóvenes que están “siempre atentos” a ella, aseguró, y agregó cuando vuelve a casa tiene su propio lugar en el auto.

La aparición de los videos de la cerdita en las redes sociales llevó a que los dueños de una de las hermanas de Olivia buscaran el contacto de Brian para ir a conocerla y llevar a su mascota para que compartieran un rato juntas.

Sus paseos por el barrio, que causan furor en las redes sociales, no son una novedad para los vecinos, que la vieron crecer. “Vi el TikTok y no me sorprendió, ya estoy acostumbrado a verla por acá”, dijo a El País un empleado de una empresa cercana a la barbería.

Una chanchita que se pasea por Avenida Italia es furor en redes; es como "un perro tranquilo", dijo un vecino

“Antes no podía cruzar la calle”, dijo el empleado entre risas, ya que el cordón de la vereda le quedaba muy alto y comparó a la cerdita con un “perro tranquilo” al que cada tanto sacan a pasear.