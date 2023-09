escuchar

Los juegos mentales logran un gran éxito en las redes sociales y entre los primeros puestos se sitúan las ilusiones ópticas, donde los usuarios ponen a prueba su capacidad de descubrir símbolos ocultos o analizan su interpretación de las imágenes. Destinado a expertos, esta ilusión solo puede ser resuelta por el 20% de los usuarios.

El objetivo de este desafío es dar con los 13 animales ocultos en la imagen en tan solo 19 segundos. Para ello, tenés que prestar suma atención a las figuras y agudizar tu visión para no perder ningún detalle.

Deberás encontrar los 13 animales en solo 19 segundos.

En caso de no haber completado la consigna y ya no querer intentarlo más, en la siguiente imagen se encuentra la solución al desafío visual de los animales ocultos. Como incentivo para mejorar, es importante entrenar con otros desafío para generar una practica visual y de concentración que no todos tienen.

La respuesta al desafío de los animales ocultos.

Desafío visual nivel premium: encontrá a los tres gatos antes de los 15 segundos

El nuevo desafío visual que circuló en las redes sociales invita a los usuarios a intentar encontrar los tres gatos que se esconden entre los pingüinos. Para agregarle más dificultad al reto, la consigna establece que deben hallarse en no más de 15 segundos. Combinar velocidad con atención al detalle será la clave para resolverlo en el tiempo establecido.

Dentro de ese universo, uno de los géneros más difundidos es el de los acertijos y desafíos visuales. A través de estas imágenes, los creadores buscan generar un reto para el usuario desde distintos aspectos. Mientras que algunos apuntan a la matemática y al razonamiento, otros requieren de agudeza visual para detectar el objetivo dentro de la ilustración.

La imagen completa del desafío visual de los pingüinos y los gatos Dudolf.com

Este último es el caso de este dibujo, en el cual se presenta una enorme de cantidad de pingüinos que miran en distintas direcciones. Según indica la consigna, dentro de esa multitud de aves hay tres gatos ocultos y el usuario debe hallarlos en un lapso de 15 segundos. A pesar de que el tiempo para resolver el desafío es corto, hay que tener en cuenta que los felinos del dibujo tienen un diseño muy similar al de los pingüinos y lucen los mismos colores, por lo que lograrlo no será tarea tan sencilla. Además, el autor también incluyó una serie de factores que pueden distraer, como la presencia de muñecos de nieve en distintos sectores del dibujo y el uso de accesorios por parte de varias aves.

Solución al desafío viral

En caso de no haber completado la consigna y ya no querer intentarlo más, en la siguiente imagen se encuentra la solución al desafío visual de los pingüinos y los gatos. Como fue mencionado anteriormente, en la imagen se observa que dos de los felinos están ubicados casi pegados al margen derecho, pero bastante distanciados entre sí. Por otro lado, el faltante se encuentra muy cerca del margen inferior, casi por el centro.

La solución al desafío visual de los gatos y los pingüinos Dudolf.com

El autor de esta imagen es Gergely Dudás, más conocido como Dudolf. El húngaro es sumamente reconocido en el ámbito de las ilustraciones y los desafíos. A través de sus redes sociales, con frecuencia comparte este tipo de retos que están realizados con distintos animales y en diversos ambientes.

LA NACION