Solo para genios: el acertijo que hay que resolver en cinco segundos

Los retos visuales son una de las mejores maneras de descubrir nuestras fortalezas, porque a veces creemos que nos conocemos al 100% hasta que realizamos un test y nos percatamos de que en realidad tenemos algunas cualidades que no sabíamos. Por ello, te presentamos un desafío que terminará de confirmar si sos un as en agilidad mental o si incluso posees alguna habilidad extraordinaria.

El acertijo que hay que resolver en cinco segundos

En este clip que se viralizó en Instagram, un usuario presenta un desafío que solo los expertos en este tipo de retos logra resolver en tan solo cinco segundos. En el video se puede ver un papel en donde se puede leer “Encuentra el error” y una serie de números. Junto al video un texto asegura que nadie puede dar con la solución correcta.

La solución al acertijo

Si fuiste de las pocas personas que pudo dar con la respuesta al acertijo, ya podés considerar un especialista en este tipo de desafío, si te venció, acá te dejamos la respuesta: la frase está mal escrita ya que dice “Encuentra el el error”. La serie de números sirve para que la atención se vaya allí y no al texto que se encuentra arriba.

¿Podés encontrar los tres cerdos sin bonete en el siguiente dibujo?

La imagen fue realizada y publicada en Twitter por Año Nuevo, pero volvió a cobrar relevancia en las últimas horas. Gergely Dudás, autor de este desafío y de muchos otros que se volvieron virales, compartió la ilustración en su cuenta y presentó la consiga: “Tres cerdos no tienen bonete, ¿podés identificarlos?”. En el tweet, el autor también incluyó un link a su sitio web donde reveló la solución.

El desafío visual de los cerdos Gentileza Dudolf.com

A partir del tweet, distintos usuarios que fueron adivinando el acertijo de forma exitosa y respondieron el posteo dejando constancia de esto. Sin embargo, este no fue el caso de todos, algunos necesitaron ayuda para poder resolverlo. Según varias respuestas, pudieron hallar a uno o dos de los cerdos sin bonete, pero se rindieron para el resto y tuvieron que entrar al link que aportó el artista para poder ver la solución.

En caso de no haber podido resolver el acertijo y no querer intentarlo más, en la imagen está la respuesta a la consigna. Como bien se puede observar, los tres cerdos sin bonete están bastante alejados entre sí. Uno de ellos está casi en la esquina superior derecha, otro se encuentra en margen inferior también sobre la derecha; y, finalmente, el último es el más difícil de hallar, pero se distingue del resto no solo por la ausencia del gorro, sino porque también está sosteniendo lo que parece ser un vaso de leche.

La solución al desafío visual Gentileza Dudolf.com

El artista de la ilustración es conocido en redes como Dudolf y actualmente tiene más de 8000 seguidores solamente en Twitter. Además de acertijos, realizó distintos cómics y libros que promociona y tiene a la venta en su sitio web.

