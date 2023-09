escuchar

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel internacional, elegido por su singular gusto y las distintas variedades que presenta. Es así que en la mayoría de las ciudades más grandes del mundo hay miles de cafeterías donde las personas ingresan para tomar esta bebida típica de los desayunos y las meriendas. La forma en que uno decide tomarlo puede determinar varias características de la personalidad de cada uno, sea solo o con leche, caliente o frío, en un pocillo o en una taza grande.

Así lo determinó la psicóloga clínica Ramani Durvasula con un estudio que en el que han participado 1000 consumidores de café. En su libro You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life, ella explicó que la forma en que cada persona come indica sus niveles de introversión, sensibilidad, paciencia, entre otras cosas. Esto también aplica a la forma en que toman esta infusión que proviene de los granos de una planta tropical.

A continuación, las distintas formas de tomar café y lo que dice de la personalidad de una persona.

Café solo

La elección de café solo habla de una persona estricta y que no le gusta el cambio Shutterstock - Shutterstock

Las personas que no le agregan ningún otro ingrediente a su taza de café pueden ser percibidas como conservadoras y estrictas. También suelen ser pacientes, sencillos y altamente eficientes en lo que hacen. De todos modos, tienden a ser reacios al cambio, desapegados y con cambios de humor repentinos.

Café con leche

Las personas que toman café con leche pueden ser indecisas

Las personas que agregan leche a su café, sin importar la cantidad, demuestran una personalidad indecisa, por lo que suelen conformarse por la opción más segura y conocida. A su vez, son generosos y atentos con otros, hasta el punto que tienden a complacer más a los demás que a sí mismos. También pueden ser algo pesados y no siempre cuidan de sí mismos.

Café descafeinado con leche vegetal y endulzante

Las personas que tienen pedidos de café complicados son perfeccionistas y están siempre pendientes de su salud Getty Images

Las personas que hacen pedidos complicados a la hora de tomar café suelen ser obsesivas, perfeccionistas y se preocupan bastante por su salud y figura. En ese sentido, se los ve como fieles, ya que se comprometen con sus creencias. También deben tener todo bajo control y eso a veces los lleva a ser rígidos y un tanto envidiosos. Pero, bajo esa superficie, son bastante sensibles y tienden a preocuparse por todo.

Café instantáneo

El café instantáneo suele ser la elección de personas relajadas

Los que eligen el café soluble como su favorito son relajados y les gusta fluir con la vida sin prestar atención a los detalles, si bien priorizan la rapidez en las tareas que realizan. Tienen la tendencia a procrastinar y no se desatacan a la hora de planificar algún programa.

Café frío

Algunas personas le ponen hielo a su café

Los bebedores de café frío, una tendencia que se hizo fuerte en los últimos años, pueden ser algo insensibles y no se ven afectados por lo que dicen los demás. Sin embargo, esconden una personalidad emotiva y amable.

Frappuccino

Los frappuccinos son las bebidas favoritas de las personas creativas y algo imprudentes

Esta bebida helada a base de café suele ser la elección de las personas que las gusta experimentar cosas nuevas, aunque a veces pueden ser imprudentes. A su vez, son influyentes, espontáneos, creativos y sociables.

Café en pocillo

Las personas que prefieren tomar café de un pocillo disfrutan de lo sencillo DIEGO SPIVACOW - AFV

El tamaño del recipiente con el cual se toma el café también denota algunas características de la persona. En el caso de aquellas que prefieren tomar una taza pequeña de café, están acostumbrados a ir por lo común y lo disfrutan. Huyen de las complicaciones y siguen los consejos de esas personas que saben de qué hablan.

Café en una taza grande

Los que toman en café en tazas grandes no son fáciles de satisfacer Pixabay

Las personas que disfrutan de una taza grande de café, también conocidas como mugs, son difíciles satisfacer y suelen ir por lo que es grande. De todos modos, son generosos y amables, y siempre están a disposición de sus seres queridos.

LA NACION