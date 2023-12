escuchar

¿Te han llamado por WhatsApp desde un número desconocido de otro país? Esto se ha convertido en una práctica cada vez más común y muchas personas se han preguntado qué deben hacer. No caigas en pánico ni cometas errores que pueden poner en riesgo tu seguridad.

Gracias a WhatsApp todos los usuarios que tienen esta aplicación en sus dispositivos pueden realizar llamadas y mandar mensajes. Es una aplicación tan popular que no es sorpresa que los delincuentes la utilicen para fines maliciosos. Pero descuida, que aquí te contaremos qué hacer con esas llamadas y mensajes no deseados de números internacionales desconocidos.

Cómo prevenir estafas por llamadas de Whatsapp Arnel Hasanovic / Unsplash

¿Por qué me llaman de números internacionales desconocidos en WhatsApp?

El portal web The Economic Times compartió que las llamadas en WhatsApp de números desconocidos son ejecutadas por presuntos estafadores que suelen utilizar números con las llamadas internacionales.

Algo que debes de tomar en cuenta es que no necesariamente los ciberdelincuentes se encuentran en otras partes del mundo, sino que es una manera en la que operan para no ser detectados, ya que estos números son vendidos por agencias estafadoras. Así que ten mucho cuidado si recibes una llamada de un número extraño.

¿Qué hacer con las llamadas desconocidas en WhatsApp?

Los ciberdelincuentes se dedican a extraer la mayor cantidad de datos posibles de un usuario para utilizarlos, así que si recibís estas llamadas te recomendamos no contestarlas, ya que no conocés quién es la persona que se encuentra operando desde otra parte del mundo, o que busca esconderse con una llamada internacional.

Cómo prevenir estafas por llamadas de Whatsapp

Y no solo las llamadas, también tomá precauciones con los mensajes que te pueden llegar, ya que de igual manera puede tratarse de ciberdelincuentes, mismos que te pueden ofrecer dinero a cambio de ver videos de internet y te envían links de páginas web, pero cuidado, ya que esa su forma de estafar y puedes poner en riesgo tus datos personales.

Cuidado con los mensajes estafa de WhatsApp

WhatsApp ha alertado a la comunidad de usuarios por medio de su blog para que no caigan en engaños, e invita a reflexionar sobre los mensajes gancho que pueden causar que una persona sea estafada.

WhatsApp detalló que existen varios tipos de mensajes que pueden pertenecer a una estafa, por ejemplo aquellos que suelen referirse a la lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo.

El blog de WhatsApp detalló que debes de tener cuidado con los siguientes mensajes:

“¿Querés ganar dinero trabajando desde casa con tu celular ? Apurate y depositá $ hoy para ganar 10x de rendimiento”.

trabajando desde casa con tu ? Apurate y depositá $ hoy para ganar 10x de rendimiento”. “Duplicá tu dinero de forma rápida invirtiendo en acciones y criptomonedas a través de esta app ”.

de forma rápida invirtiendo en acciones y criptomonedas a través de esta ”. “Otorgo préstamos por solo el 3% anual, puedes devolverlo en un plazo de 3 a 25 años. Los reembolsos dependen de ti, no se requiere una solicitud real”.

Si te llega un mensaje o llamada de un número desconocido al que no identifiques en el que te ofrezcan algún tipo de servicio o dinero fácil, lo mejor es no contestar, reportar el número y posteriormente bloquearlo para evitar que te sigan molestando y no caigas en una estafa por WhatsApp.