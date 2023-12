escuchar

Cada vez son más frecuentes las estafas virtuales, y, en ocasiones, las personas no distinguen que están dialogando con los delincuentes por medio de aplicaciones como WhatsApp, ya que suelen hacerse pasar por familiares o amigos. En esta oportunidad, una joven pudo adivinar que habían hackeado la cuenta de su papá y su conversación con el delincuente se hizo viral.

Este método de estafa es cada vez más usual. Consiste en un delincuente que usa la cuenta de un usuario y se hace pasar por él. De esta manera, les pide a sus contactos que le realicen un depósito o una transferencia bancaria, alegando que necesitan un préstamo.

Al respecto de esto, una joven compartió su caso mediante una publicación de X (antes Twitter), en donde reveló que una persona se quiso hacer pasar por su papá y le pidió una abultada suma de dinero. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que se trataba de una estafa, por lo que llevó adelante un divertido ida y vuelta con el ladrón para dejarlo en evidencia.

La estafa de WhatsApp donde el ladrón fue burlado

La joven en cuestión, llamada Ana Rapp, compartió bajo su usuario @anaradoblep el mensaje que recibió que llamó su atención. En un primer momento, no sospechó nada debido a que comenzó el diálogo de manera habitual, pero la frase que le siguió hizo que se diera cuenta de lo que estaba pasando.

“Te iba a molestar porque necesito un favor. Capaz me salvás”, se puede leer en el mensaje del delincuente cibernético, a lo que ella lanzó: “Dejame adivinar... necesitás ayuda pensando regalos”. Ante eso, la joven notó que algo andaba mal, ya que no le pareció familiar la frase que lanzó el ladrón. “Te pasás vos, eh”, le envió y sumó: “Che, hablando en serio, necesito un favor”.

“Tengo que hacer un pago por transferencia. ¿Tenés para prestarme 168 mil pesos y te lo devuelvo en un ratito?”, escribió el supuesto papá de la joven, quien enseguida se dio cuenta de que le habían robado el perfil a su progenitor. Ante eso, ella decidió ir por más y respondió: “Epa, ¿Finalmente vas a cambiar el calefón? Vamos”.

Acto seguido, decidió alertar a sus seres queridos y más allegados lo que estaba pasando para que no caigan en la trampa. Según ellos, ya estaban recibiendo esos mensajes que le llamaban la atención.

Para mala suerte del delincuente que pretendía estafarlos, ninguno de los mensajes que envió obtuvo los resultados que deseaba, ya que todos lo dejaron en evidencia con “bromas”.

Le hizo creer que era su papá... por un rato: el ida y vuelta divirtió a todos

Al rato de su charla, la joven que descubrió el engaño le mandó un meme de Los Simpson al delincuente, además de que le escribió: “Andá, ¿le devolvés el WhatsApp a este pobre tipo? Como amigos”.

La joven se dio cuenta del engaño por WhatsApp y se divirtió con el delincuente

De todas formas, el hombre detrás de la estafa virtual siguió insistiendo y le dijo que si no le daban el dinero que pedía no iba a devolver la cuenta. Ante eso, la joven continuó “tomándole el pelo” y le escribió: “No puedo, tengo que comprar un calefón”. Luego de eso, el estafador entendió que no iba a lograr su cometido.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en la red social, por lo que alcanzó más de 3 millones de visualizaciones y cientos de comentarios por parte de los seguidores, que quedaron sorprendidos por la conversación, además de que muchos aseguraron que pasaron por lo mismo recientemente.

“Amo tus respuestas, me mata como de una te tiran lo de la plata”, “¿Al final cambiaron el calefón? ¿O no?”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.