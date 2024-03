Escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios; uno de ellos son los test visuales, que se convirtieron en los favoritos de varios usuarios, dado que buscan poner a prueba sus habilidades cognitivas mediante ejercicios y desafíos. En estos, se realizan preguntas o se los invita a encontrar en imágenes diversos objetos, como es el caso de este, en el que se debe hallar el dibujo de un pingüino entre un mar de tucanes.

Varios internautas podrían considerar que se trata de un test sencillo, pero la realidad es que solo los expertos en estos desafíos y con una privilegiada vista de halcón podrán resolverlo rápidamente, puesto que las diferencias entre las figuras son casi imperceptibles. Un detalle a tener en cuenta es que la prueba no es solamente encontrarlo, sino también hacerlo en el menor tiempo posible.

A continuación, la imagen del acertijo visual que no pudo resolver el 90 por ciento de las personas que lo intentaron, por lo que es considerado de un nivel complejo:

El objetivo es encontrar el pingüino en un sinfín de tucanes

Como se puede ver en la postal, los tucanes ocupan todo el espacio y algunos de ellos presentan distintas características, ya que hay con sombreros, moños, corbatas y otros objetos que sirven para distraer al usuario. De todas maneras, en esa misma imagen hay un pingüino oculto, que intenta pasar desapercibido, y que solamente un 10 por ciento de las personas que evaluaron el desafío lograron encontrar en el menor tiempo posible.

En el caso de conseguir dar con el pingüino perdido, se podría determinar que la persona posee una vista privilegiada y una gran capacidad resolutiva, dado que el detalle que lo distingue no es fácil de percibir. Por otro lado, si no se pudo encontrar, no hay que desanimarse, sino seguir practicando para volverse experto en este tipo de acertijos.

Solución del acertijo visual: dónde está el pingüino entre los tucanes

Si la persona ya se dio por vencida y no tiene intensión de seguir intentando, se puede dar con la respuesta a este desafío visual en la siguiente imagen:

La resolución del desafío viral

Como queda en evidencia, el pingüino está ubicado en el medio, cerca del lado derecho de la foto. La manera de distinguirlo es gracias a su pico, ya que presenta ciertas diferencias con el de los tucanes.

Acertijos visuales: para qué sirven y cuáles son sus beneficios

Según los expertos, estos desafíos son un gran entretenimiento para pasar el tiempo libre, pero además son un ejercicio ideal para la actividad cerebral. De todas maneras, hay que tener en cuenta que hay diversos tipos, algunos lógicos y otros intelectuales:

Acertijos lógicos : estos son los que ponen a prueba la lógica, dado que la solución es accesible por medio del razonamiento y la intuición . Lo interesante es que es un entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas lo que se propone en la actividad.

: estos son los que ponen a prueba la lógica, . Lo interesante es que es un entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas lo que se propone en la actividad. Reto intelectual: por lo contrario, estos se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas y relación de objetos, entre otros. En ellos el objetivo es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, poniendo en práctica conocimientos básicos ya aprendidos.