Escuchar

Los desafíos visuales se convirtieron en una forma de entretenimiento para los usuarios, que lograron marcar tendencia en las redes sociales. La consigna se suele basar en observar la imagen durante un tiempo determinado y localizar el objeto que se encuentra oculto dentro de ella. Puede parecer sencillo, pero la dificultad reside en poder conseguirlo en un tiempo determinado.

Estos acertijos se convirtieron en tendencia en las redes sociales debido a que ofrecen un espacio de entretenimiento momentáneo y ponen a prueba al espectador a través de una consigna. Además, depende del reto que suponga, puede evaluar también las habilidades de reflejo o el coeficiente intelectual del usuario.

Encuentra la billetera oculta en la imagen Heraldo de México

En esta ocasión, se mostró una imagen de una pareja sentada en la mesa de un restaurante. El hecho de que haya una torta entre ambos insinúa que ya habrían alcanzado el momento del postre y pidieron la cuenta al mozo. El empleado, con el recibo en la bandeja, mira con desconfianza al hombre, mientras él trata de buscar su billetera sin éxito. En tanto, su joven acompañante trata de ocultar la risa, ya que es la protagonista de una broma para hacerle pasar un mal rato.

Acá es donde comienza el desafío para el espectador. Dado que la mujer escondió la billetera, tenés un máximo de siete segundos para observar la imagen y encontrar el objeto oculto. Más adelante, te mostraremos la solución. No te preocupes si no das con ella, no siempre se consigue en el tiempo estimado.

La billetera estaba oculta en la imagen Heraldo de México

¿Podés encontrar las tres diferencias entre las dos imágenes en solo cinco segundos?

Otro de los retos visuales que se volvió tendencia entre los usuarios de las redes sociales, para compartir un momento de entretenimiento, fue el de la imagen de dos osos. Aunque pareciera el mismo dibujo en un primer momento, el desafío precisamente consiste en encontrar las tres diferencias que se hallan entre ambos.

Desafío viral: encuentra las diferencias entre los osos en menos de cinco segundos

Este acertijo pondrá a prueba la rapidez y la agilidad visual del espectador, a la hora de tratar de encontrar en tan solo cinco segundos las tres diferencias que se hallan entre ambas imágenes. En el dibujo, se ve a un oso de color marrón que está de pie, sonríe y saluda con una de las patas delanteras. Tras él, se observa un árbol y una enorme pradera.

SI no lograste encontrar las tres diferencias en las dos imágenes en el tiempo estimado, podés tomarte otros cinco segundos para fijarte más. Acá te detallamos las soluciones.

La respuesta al desafío del oso

La primera diferencia es que, en la imagen de la izquierda, el oso aparece con una sonrisa sutil, mientras que en la de la derecha tiene abierta la boca. La segunda se ubicó en la pata del oso, que mantiene en alza para saludar al espectador. Y es que en una de ellas se ve lisa, mientras que en la otra se detallaron las almohadillas rosadas.

Por último, la tercera diferencia fue la más difícil de encontrar para los usuarios. En el lado izquierdo del oso, desde el punto de vista del espectador, una de las imágenes muestra parte de la pradera, mientras que en la otra se eliminó.

LA NACION