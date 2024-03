Escuchar

Los desafíos visuales captaron la atención de miles de jugadores alrededor del mundo luego de la pandemia del COVID-19, ya que con tanto tiempo libre, los usuarios se volcaron a resolver estos juegos que, al mimo tiempo que entretienen, ponen a prueba las distintas capacidades cognitivas del ser humano. En esta oportunidad, se presenta un test que solo las mentes brillantes podrán lograr antes de los cinco segundos y se trata de encontrar las tres diferencias entre ambos dibujos.

Esta clase de test visuales solo tardan unos pocos segundos en resolverse y son ideales para distraerse en los momentos libres. Además, la persona que lo juega puede poner a prueba su rapidez para resolver problemas de este tipo. En las redes sociales existen todo tipo de juegos y es solo cuestión de darle una oportunidad para intentar ganar la mayor cantidad posible y agilizar la visión.

El desafío es encontrar las tres diferencias antes de los 5 segundos

En esta ilustración se ve a un oso marrón de pie y sonriendo, al mismo tiempo que saluda con una de sus patas. De fondo se ve un árbol y una enorme pradera. Sin embargo, solo los ojos clínicos podrán encontrar las tres diferencias entre ambos dibujos.

Se trata de un juego en el que hay que observar bien ambos retratos e identificar los errores antes de los cinco segundos, algo que parece fácil en primera instancia, pero a la hora de resolverlo, solo algunos podrán lograrlo. Para ponerle más emoción, se pueden desafiar entre familiares y amigos para ver quién lo descubre más rápido.

En el caso de no haberlo logrado en los cinco segundos iniciales, el jugador puede tomarse otros cinco segundos para intentar dar con las tres respuestas, ya que se trata de un reto difícil.

En el caso de no lograrlo, una pista fundamental es ver rápidamente ambos osos para el que el ojo identifique las diferencias. Se tratan de dos detalles del cuerpo del animal y uno del entorno verde que tiene de fondo. Si el participante sigue sin dar con la respuesta correcta, a continuación te resolvemos este enigma.

Respuesta a desafío visual del oso

Para las personas que dieron rápidamente con las tres diferencias entre ambos dibujos, se puede decir que tienen una capacidad visual para ver entornos superior a la media y pueden seguir disfrutando de estos juegos que abundan en Internet.

El desafío es encontrar las tres diferencias antes de los 5 segundos

En cambio, para los que no llegaron a encontrar los tres errores pueden seguir practicando para desarrollar su capacidad visual, mental y de concentración con los test de nivel menos dificultoso que este. En esta ocasión, la diferencia estaba en que un oso tenía dibujado la palma de su pata y el otro no, uno tenía la boca abierta y el otro cerrado, y un dibujo tenía parte de la pradera a la izquierda del oso y el otro no.

Si bien pocas personas logran vencer este desafío en tiempo y forma, en las redes sociales hay varios tipos de test en los que se debe hallar algún objeto en específico, algún error o elegir una respuesta que puede definir parte de tu personalidad. Cualquiera sea la elección, el jugador pasará un divertido momento jugando.