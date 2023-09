escuchar

Los accidentes domésticos son una de las principales temáticas que abundan en las redes sociales. Es que dentro de cada casa de familia existen historias y también sucesos que merecen ser contados. Así fue como un joven llamado Alex Szumik utilizó su perfil público de TikTok para viralizar un momento que alertó a sus padres y terminó con un desenlace impensado.

Todo comenzó con la puerta de su domicilio que no cerraba bien y eso despertó algunas teorías de por qué no funcionaba correctamente. Dentro de las hipótesis planteada, el creador de este contenido decidió agarrar un martillo y darle varios golpes al marco con el argumento de que “se hinchó por la humedad”.

Al grabar esta secuencia se ve como Alex comienza a destruir parte del material que se hinchó con el afán que se alise y así la puerta tenga un lugar donde apoyarse para su correcto funcionamiento. “Resulta que estaba con mi mamá por ir a comprar al supermercado y cuando nos vamos, la puerta no cerraba. Fue ahí que me puse a analizar por qué no cerraba y yo sentí como que el marco de la puerta estaba hinchado por la humedad”, explicó el protagonista de esta historia, que olvidó revisar bien a los costados por si algún elemento obstruía el movimiento.

Un joven rompió el marco de la puerta de su casa y su historia se volvió viral

Una vez solucionado el problema, ambos salieron de compras, pero, a su regreso, su mamá le tenía preparada una noticia que se la comunicó vía audio de WhatsApp: “Tu padre se fijó recién y adivina qué... del lado de adentro había una percha blanca que dejaste vos colgada en el perchero y eso trababa la puerta”, explicó la mujer con una voz que denotaba cierto fastidio por la distracción de su hijo, quien, sin revisar el perímetro del lugar, no observó ese detalle que lo llevó a romper el marco.

Acto seguido de esa advertencia, esta persona le señaló que al mediodía “abrió y cerró la puerta sin problemas” y por ende no pudo “haberse hinchado tan rápido” en cuestión de horas. Al finalizar el audio con la reprimenda del caso, la mujer explicó que la puerta se destruyó en los bordes, la percha quedó inutilizable y su padre tuvo que solucionar un problema que se volvió viral en las redes sociales debido a la particularidad del caso.

Al finalizar la conversación, Alex le envió un sticker de una persona que recién se levantaba como para retratar su actitud en ese momento, lo que despertó un sinfín de reacciones de un contenido que llegó a las 200 mil visualizaciones.

“Encima dice me puse a analizar”; “Había mucho que analizar y él solo quería ser útil y romper algo”; “Bob el destructor”; “Igual si está hinchada la puerta no se golpea de ahí, se lija donde está haciendo tope; bueno, nadie nace sabiendo”; “Tranquilamente me podría pasar a mí, vos y yo podríamos ser muy amigos, seríamos el terror de este país jajaja” y “No arregló el problema y rompió lo que había”, fueron las menciones más destacadas del posteo viral.

