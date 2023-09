escuchar

La novia camina hacia el altar en un hermoso parque mientras todos los invitados de la boda observan la escena ilusionados. El novio la espera de pie en ese mismo altar donde se llevará a cabo la esperada unión. Pero algo inesperado ocurre y es captado por las cámaras que estaban cubriendo la ceremonia. Sucede que Sean, el novio, apenas ve a su futura cónyuge Jo dirigiéndose hacia él, se da vuelta y emite una desagradable expresión de sorpresa y disgusto: “¡Oh! ¡M...da!”.

La secuencia corresponde a un casamiento verdadero -no es una película- pero que se produjo a través de un reality. Se trata de la versión australiana de un famoso programa que se encuentra en varios países llamado Married at First Sight (MAFS) (Casado a primera vista), en el que un grupo de expertos en citas trabajan para producir el casamiento de dos perfectos extraños.

Vio a la novia caminando hacia el altar y se le escapó la frase incorrecta

En este caso, en un episodio de la temporada cinco de la mencionada emisión, los desconocidos que se encontrarían en el altar para dar el sí eran Sean Donelly, dueño de un pub, de 41 años, y Jo McPharlin, madre soltera de dos niños, también de 41 años, a quienes los expertos del reality habían encontrado compatibles. Pero, en el momento exacto de la emotiva ceremonia, pasó lo que, a todas luces, no debería pasar.

Las cámaras que cubrían el casamiento enfocaron a Jo, radiante y completamente vestida de blanco, que llegaba caminando del brazo de un niño y se dirigía hacia su prometido que aún desconocía. Elegante en su espera, Sean se encontraba de pie frente al arco floreado que hacía las veces de altar.

Jo McPharlin, la novia del reality Married at First Sight, llegó al altar sonriente, ya que nunca registró la expresión vulgar que había manifestado su novio Sean Donnelly Captura Married at First Sight au

En las imágenes se ve que, mientras la novia recorre sonriente el camino hacia su novio, él la mira por primera vez y pone una indisimulable cara de disgusto. Acto seguido, se da media vuelta e, incluso aunque una cámara lo enfoca casi en primer plano, no disimula su reacción y espeta: “¡Oh! M...!”.

Por fortuna para él, la novia que viene embelesada en su propia caminata, no registra su deleznable reacción y llega al altar cándidamente alegre y con una sonrisa que se puede ver aún a través del tul que le cubre el rostro. El hombre, entonces, disimula su primer desagrado con una sonrisa forzada y le asegura a Jo que se encuentra nervioso.

La boda entre Jo y Sean se llevó adelante aun después de la desagradable expresión del novio Married at First Sight Australia

Las imágenes corresponden a una emisión de MAFS del año 2018, pero volvieron a viralizarse en estos días en las redes sociales, donde también se recordó que el matrimonio, pese a la reacción de Sean, finalmente se realizó sin inconvenientes ese mismo día. Es más, Jo se mostró encantada con el novio que le había tocado en suerte. Pero poco después de esa ceremonia, la pareja se rompió y todo terminó en un escándalo.

Es que, según recuerda el medio británico LadBible, fue la mujer la que no quedó conforme o se cansó pronto de la relación con Sean y llegó incluso a expresarse furiosamente contra los “expertos” en cita que la habían emparejado con él.

Married at First Sight es un reality en el que dos personas desconocidas son emparejadas por expertos en citas y terminan casándose sin conocerse Married at first Sight Australia

“Renuncié a mi vida, renuncié a mis hijos. Mi madre renunció a su trabajo. Me metí en este experimento con todos mis muros bajos porque deseaba con todas mis fuerzas que funcionara ¿Por qué me tendieron una trampa? Está claro que mis instrucciones eran firmes. Tuvimos una gran charla, sobre lo que quería y entonces... esto es lo que me entregaron”, se quejó a los gritos Jo cuando tuvo la oportunidad de descargarse con los responsables de su unión.

Los celestinos de esta pareja fallida, en tanto, se defendieron diciendo que habían visto cierta compatibilidad entre Jo y Sean, especialmente porque ambos provenían de la ciudad australiana de Adelaida y habían crecido en pueblos pequeños del país. Evidentemente, eso no era todo lo que se necesitaba para hacer que los miembros de esta pareja vivieran felices por siempre. Ni siquiera felices por una semana.

