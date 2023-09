escuchar

Las historias de terror son de los contenidos más populares dentro de las redes sociales ya que el ser humano tiene una pasión por lo desconocido. Es el caso de esta mujer, que al mudarse a la casa de su bisabuela, registró un video perturbador en el que los juguetes de su hija se encendieron solos.

Giuliana de Cesare viene relatando en su cuenta de TikTok las cosas que le suceden desde que se mudó con su familia a la casa de su bisabuela que, supuestamente, está embrujada. La joven explicó en un clip que llegó al millón de reproducciones que junto a su pareja no podían dormir bien allí.

Al comienzo, lo que le llamó la atención fueron unas llamadas realizadas desde su celular que ella no había hecho. Luego, descubrió que había fotos en su celular que ella tampoco tenía registro de haberlas tomado.

“Antes era curiosidad o misterio, lo que quieran. Pero esta vez tengo miedo”, comentó al inicio del video. La joven, que está por ser madre, mostró una situación en la que el juguete de su futura hija se encendió solo cuando el botón estaba en apagado. “Lo grabé porque era mi mayor miedo, yo sabía que algo podía pasar con eso. Tenía un mal augurio”, agregó.

“Se acaba de prender esto solo. No hay forma de que esto lo haya prendido yo. No puede ser”, continuó la mujer mientras se escucha la canción que suena desde el juguete que está sobre la cuna. El video se llenó de comentarios evaluando la situación: “Si vas a hacer una limpieza, que la haga alguien que sepa del tema”, “Tenés que llevar a alguien que cure la casa, sacá todas las cosas viejas que no uses y muy antiguas”, “Tené cuidado con las cosas que te regalen. No es normal lo que pasa”, fueron los más destacados.

Estaba en su living, un juguete empezó a moverse solo y la situación fue de terror: “Acaba de sonar”

Una aterradora situación similar a la mencionada anteriormente, se compartió también en un video de TikTok. Un usuario mostró en detalle la escalofriante escena que presenció dentro de su casa. Sin que nadie lo haya tocado ni hecho nada, un juguete comenzó a moverse solo y a emitir sonidos. Asustado, pero sin dejar el humor de lado, el joven grabó el hecho en video y lo publicó en la plataforma.

@santiv_ruiz, dejó ver la espeluznante escena que tuvo que enfrentar dentro de su casa. El video dura unos 30 segundos y no tiene demasiado movimiento de cámara. Simplemente, hay que observar con atención lo que ocurre con el juguete ubicado en el centro del plano. Allí, lo que parece ser una muñeca, vestida con prendas rosas y blancas y con un particular sombrero, comenzó a emitir música y moverse de la nada. “Ese muñeco acaba de sonar y se está moviendo solo”, presentó el autor del video en el comienzo de las imágenes.

Estaba en su living, un juguete comenzó a moverse solo y mostró la situación con terror

Ubicado sobre un estante y junto a un espejo en lo que parece ser un living, el muñeco efectivamente empezó a mover su cabeza de un lado al otro. En su diseño, el juguete también contaba con una caja musical, por lo que el movimiento vino acompañado de una canción de cuna, que dentro de este contexto favoreció al terror de quien grababa.

Tras unos segundos y un movimiento a un lado y otro, la cabeza de la muñeca volvió hacia el centro y se detuvo la música. Durante el transcurso del video, al joven se lo notó con oscilación entre el susto y el humor, para intentar combatir esa sensación de miedo. Sobre el final de las imágenes, la cámara apuntó a la mascota del joven que grabó. Subido a otro estante y bien lejos de la escena, el gato miraba fijo hacia el juguete, en lo que parecía ser una situación que el animal no comprendía del todo.

El contenido generó mucha repercusión en la plataforma. Solamente en TikTok, superó las 3.700.000 reproducciones y acumuló cientos de miles de likes y comentarios. En las respuestas, hubo una mezcla de miedo y de bromas por la expresión del gato entre los usuarios.

LA NACION