Escuchar sonidos en el medio de la noche puede ser escalofriante, ya que el cerebro es capaz de desencadenar las peores situaciones: desde algo paranormal hasta un ladrón en la casa. Fue el caso de una tiktoker, que se levantó de madrugada para ver qué era el ruido que la despertó y se sorprendió con lo que encontró.

Pasar la noche solo puede ser contraproducente a la hora de resolver conflictos en la madrugada. Una usuaria de TikTok compartió el increíble momento que le tocó vivir en su hogar en pleno remodelamiento del lugar, y que por suerte se trató de una divertida anécdota.

“Literalmente estoy temblando ahora mismo. Escuché algo desde la cama. Son como las 6:30 de la mañana y escuché algo en nuestro baño que estamos reformando”, manifestó en un video en el que le habla a su cámara.

La secuencia que vivió una usuaria de TikTok en plena madrugada

Sin embargo, la siguiente escena sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales. La imagen mostraba el suelo de una parte de la casa, con la cabeza de un perro sonriente con la lengua afuera, quien, al parecer, se había quedado trabado por una pequeña ranura.

“Este no es mi perro. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo ha pasado? ¿Y qué hago al respecto? Quiero decir, está tranquilo. Dios mío. Cómo, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo sacar a este dulce perro de mi piso?”, comentó la usuaria angustiada.

Una usuaria de TikTok se encontró un perro escondido en su hogar

Pero la respuesta la dio en otro video en el que se ve a la mujer y su esposo felices luego de haber podido sacar al perro que estaba atrapado en el piso de la casa. El perro se mostró más contento y en el fragmento señalaron que le dieron comida, agua y abrigo en el medio de la tormenta hasta dar con sus verdaderos dueños.

En los días siguientes, la usuaria publicó en las redes sociales que había encontrado al perro, pero que no sabía si tenía dueño o, simplemente, se trataba de uno callejero.

Los videos se hicieron virales en la red social y superaron los más de 170 millones de reproducciones. En la caja de comentarios, muchos usuarios se expresaron al respecto: mientras que algunos se ofrecieron para ayudar, otros se tomaron la anécdota como un divertido momento.

“El perro ahí como si no pasara nada”, “El perro estaba jugando a Jumanji”, “Hola vecina, todo bien por el baño? ¿Necesitas alguna ayuda?”, “Sistema de distribución de perros”, “Dios mío, exactamente como esa escena en Zepotha”, “La forma en la que tu perro mira de reojo al perro del suelo”, “¿Por qué tu perro parecía tan culpable?”, “El sistema de distribución para perros no es tan elegante como la versión para gatos”, “La Tierra literal te está dando un perro nuevo”, “¡¿Entonces estás tratando de decirme que si rompo el piso de mi baño, crecerán perros?!”, “Dios mío, pensé que estaba sentado allí, no me di cuenta de que estaba en un agujero” o “¡No tenías que elegirlo! ¡Él te eligió!”, fueron algunos de los miles de mensajes que recibió la usuaria, quien pasó de vivir una noche de terror a alegrarse el encontrar un tierno perrito.

